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Giriş Tarihi: 30.8.2022 09:32

Ağustos Ayı Hangi Burç? Ağustos Ayında Doğanların Burcu, Özellikleri ve Yükseleni

Astroloji alanının temel konularından birisi olan burçlar, kişilerin doğduğu ay ve güne göre değişiklik göstermiştir. Ağustos ayında doğan kişiler hangi burç olduğunu ve o burcun özelliklerini taşıyıp taşımadığını merak eder. Ağustos ayı hangi burç sorusuna cevap arayanlar bunu internette araştırmıştır. Bu yazımızda, Ağustos ayı hangi burç sorusuna cevap verdik. İşte Ağustos ayında doğanların burcu, özellikleri ve yükseleni...

Ağustos Ayı Hangi Burç? Ağustos Ayında Doğanların Burcu, Özellikleri ve Yükseleni

Astrolojide 12 takımyıldızı vardır ve her bir ay bir burca eşdeğerdir. Yılın herhangi bir ayında ve gününde doğan kişiler, hangi burç olduğunu merak ederler. Bizler için önemli bir yere sahip burçlar, her daim araştırılmıştır. Her burcun taşıdığı özellikler farklılık gösterir. Ağustos ayının herhangi bir gününde doğan kişiler, hangi burcun özelliklerini taşıdıklarını merak etmiştir. Ağustos ayı hangi burç yazımızda, bu ayda doğan kişilerin burçlarına, özelliklerine yer verdik.

Ağustos Ayı Hangi Burç?

Ağustos ayında doğan kişiler, hangi burç özelliklerini taşıdıklarını bulmak için burçları takip etmiştir. Bu ay, Aslan ve Başak burçları ile özdeşleşir. 1-23 Ağustos arasında doğan kişiler Aslan burcudur. Aslan burcunun yönetici gezegeni Güneş'tir. Bu burç, ateş grubundadır. 23 Ağustos- 30 Ağustos arası tarihlerde doğanlar ise Başak burcudur. Başak burcu toprak grubundadır. Bu burcun yönetici gezegeni Merkür olarak bilinir.

Ağustos Burcu Özellikleri

Ağustos ayının 1'i ile 23'ü arasında doğan kişiler Aslan burcudur. Bu burca sahip kişiler arasında lider ve yönetici olmak yer almıştır. Bu burca sahip kişiler özellikle girdikleri ortamlarda odak noktası olmayı ve dikkatleri üstüne çekmeyi severler. Bu kişiler ayrıca baskın karaktere sahiptir. Aslan burçları çevresine karşı baskıcı olabilirken, aşırı yönlendirme eğilimine de sahiptir. Özellikle dış görünüşüne özen gösterirler.

Aslan Burcu Günlük Yorumu İçin Tıklayınız

Bu burca sahip kişiler kolay ikna edilebilen, sempatik ve duyarlı bir kişiliğe sahiptir. Ağustos ayının 24'ü ile 30'u arasında doğan Başak burçları ise, oldukça titiz ve düzenli bir kişiliğe sahiptir. Başak burçları çalışkan ve dürüst karakterlidirler. Bu burca sahip kişiler maddi olarak kendisini garanti altına almayı seven bir özelliğe sahiptir. Başak burçları yalnız yaşamaktan hoşlanan ve kendi istedikleri gruplar arasında yaşamayı tercih eden kişilerdir.

Başak Burcu Günlük Yorumu İçin Tıklayınız

Ağustos Ayında Doğanlar Hangi Burçtur?

Ağustos ayında doğan kişiler hangi burçtur sorusu sık sık karşımıza çıkmıştır. Bu ayda doğanlar, hangi burcun özelliklerini taşıdıklarını merak ederler. Ağustos ayı iki farklı burcu kapsamıştır. 1-23 Ağustos arasında doğan kişiler Aslan burcu, 23-30 arasında doğan kişiler ise Başak burcudur. Her iki burcun birbirinden farklı özellikleri vardır. Ağustos ayının bu günlerinde doğan kişiler, burcun özelliğini de taşımıştır. Burçlarda yükselenler de son derece önemlidir ve yükselenler kişilerin özelliklerini belirlemiştir. Yükselen, kişinin doğduğu saati ilgilendirmiştir. Aslan veya Başak burcu olan kişiler, doğduğu saatlere bağlı olarak yükselen burcunu öğrenmektedir.

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Ağustos Ayı Hangi Burç? Ağustos Ayında Doğanların Burcu, Özellikleri ve Yükseleni
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