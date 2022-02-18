Haberler Yaşam Haberleri Ah be Nurcan! Genç yaşında koronavirüse yenildi...
Giriş Tarihi: 18.2.2022 12:59

Ah be Nurcan! Genç yaşında koronavirüse yenildi...

DHA
Ah be Nurcan! Genç yaşında koronavirüse yenildi...

Acı olay Giresun'da yaşandı... İl Sağlık Müdürlüğü'nde acil tıp teknisyeni olan, evli ve 2 çocuk annesi Nurcan Kahraman (38), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastane yaşamını yitirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nde 15 yıldır acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Nurcan Kahraman, 2 Ocak'ta koronavirüse yakalandı. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Kahraman, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alındı. Kahraman, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk annesi Kahraman'ın cenazesi, Dereli ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut da sosyal medya hesabından Nurcan Kahraman'ın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, "Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve mesai arkadaşlarına baş sağlığı dilerim" paylaşımında bulundu.

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Ah be Nurcan! Genç yaşında koronavirüse yenildi...
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