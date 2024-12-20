AHİDDER soruşturması tamamlandı: 34 şüphelinin hapsi isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütüne yardım eden "AHİDDER" isimli illegal medrese tespit edilmişti. Düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alına 23 şüpheli tutuklanmış, 1 şüphelinin ev hapsine ve 10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu belirtilen Yunus Gökçe isimli şahsın, 2016'da Ümraniye İstiklal Mahallesi'nde adreste ders/sohbet adı altında terör örgütü IŞİD yanlısı illegal mescit faaliyeti yürüttüğü, söz konusu yapılanma içerinde yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle Gökçe'nin bu yapıdan ayrıldığı ve Mustafa Kahveci'nin liderliği üstlendiği anlatıldı.

SURİYE'YE ÇATIŞMA BÖLGESİNE GİTMİŞ

İddianamede şüpheli Mustafa Kahveci'nin mescidi kamufle etmek için 2016'da 'Ahid' isimli dergiyi kurarak, faaliyetlerini yürüttükleri mescide de 'AHİDDER' adını verdiği belirtildi. Suriye'deki çatışma bölgelerine gidip geldiği öne sürülen Kahveci'nin, mescit genelinde düzenlediği organizasyonlarda IŞİD propagandası yaptığı ve taban kazanma amacıyla cihat içerikli tebliğ çalışmaları yaptığı iddianamede anlatıldı.

KREŞ ADRESİ AİLELERDEN GİZLENDİ

İddianamede, fitre, zekat ve infak adı altında toplanan paraların, IŞİD üyesi şahısların ihtiyaç sahibi ailelerine ve Suriye'de PKK/YPG terör örgütü kontrolündeki kamplarda sözde esir tutulan IŞİD'li kadın ve çocuklara yönelik eğitim ve medrese açmak amacıyla kullandıkları kaydedildi. İddianamede, AHİDDER'in İstanbul'da bir kreş açtığı ve bu kreşin adresinin; çocukların ailelerinden bile gizlendiği belirtildi.

ANAYASAL DÜZENİ BENİMSEMİYORLAR

Örgüt mensuplarının kendileri dışındaki Müslümanları ilan etmeye başladıkları iddianamede yer aldı. İddianamede ifadesine yer verilen şüphelilerden Murat İrtem, devletin organlarına güvenmediğini, IŞİD'i terör örgütü olarak bilmediğini, Anayasal düzeni benimsemediğini, örgüt lideri Mustafa Kahveci'nin yokluğunda sohbetleri kendisinin verdiğini söyledi.

ÖRGÜTE ÜYELİKTEN HAPİS YATMIŞ

İddianamede, şüpheli Ahmet Yıldız'ın 4 ay cezaevinde kaldığını, cezaevinden çıktıktan sonra kaçak yollarla Suriye'nin İdlib iline gittiğini, gitme amacının yerel halka yardım etmek olduğunu, daha sonra yine kaçak yollarla Türkiye'ye döndüğünü, Jandarma ekiplerine teslim olduğunu ve yine IŞİD üyeliğinden 9 ay cezaevinde kaldığını anlattı.

34 SANIĞIN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

İddianamede örgüt lideri olduğu belirtilen Mustafa Kahveci'nin, "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Savcılık, diğer 33 sanığın ise "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. İddianame, gönderildiği İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.