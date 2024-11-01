Ahırkapı açıklarında demirli olan geminin güvertesindeki vinç devrildi: 3 kişi yaralandı

Olay anında güvertede olan 3 mürettebat yaralandı. Ahırkapı açıklarında demirli halde bulunan ANKA SUN isimli geminin güvertesinde bulunan vinç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi.

İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KEGM-4 can kurtarma botu ve Kurtarma-7 römorkörü sevk edildi. Vincin devrilmesi sırasında o anda güvertede bulunan 3 gemi çalışanı vincin altında kalarak yaralandılar. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, güverteye devrilen vinçin kaldırılması için çalışma başlatıldı.