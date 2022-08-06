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Giriş Tarihi: 6.8.2022 11:41

Ahırkapı’da sürüklenen gemi erzak ikmali yapan gemiye çarptı

İstanbul Ahırkapı açıklarında sürüklenen Liberya bandıralı gemi, Türk firmasına ait erzak ikmali yapan başka bir gemi ile çarpıştı. Kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, 2 gemide de hasar meydana geldi. Kaza anında, gemiye kumanya yükleyen personelin, 2 geminin arasında kalmaktan son anda kurtulduğu öğrenildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Ahırkapı’da sürüklenen gemi erzak ikmali yapan gemiye çarptı

Ahırkapı'da iki geminin çarpışması korku ve paniğe neden oldu. Erzak ikmali yapılan Türk firmasına ait Marşal Adaları bandıralı 'SSI PROVIDENCE' isimli gemiye, Liberya bandıralı 'PHİLİPP OLDENDORFF' isimli gemi çarptı.

Liberya bayraklı geminin henüz belirlenemeyen bir nedenle bir süre sürüklendiği ve Türk gemisine çarparak durabildiği öğrenildi.

Çarpışmanın sonucunda 2 gemide de hasar meydana gelirken, erzak ikmali yapan personelin son anda kurtulduğu öğrenildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, gemilerde yapılan incelemede gemilerin su almadığı ve makinelerinde herhangi bir arıza bulunmadığı belirlendi.

Kaza yapan iki gemi de yaklaşık 2 buçuk kilometre mesafede Yenikapı açıklarında demirledi.

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Ahırkapı’da sürüklenen gemi erzak ikmali yapan gemiye çarptı
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