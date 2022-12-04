Ahmet Aydın; “Bilgimiz dışında sınırlarda kuş uçamaz”

SINIRDA MUAZZAM TEDBİRLER ALINMIŞ DURUMDA

Türkiye'nin Savunma sanayisinde çağ atladığını dile getiren TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın; " Kayı projesi modern cihazlarla donatılmış olan bir proje olup yazılımı bize ait bizim mühendislerimiz yapmış. Bu manada Sat uzaktan kumandalı silah sisteminden tutunda, Acar Kara gözetleme radarı, Retinar çevre gözetleme radarı, Şahingöz ve Termal kameralar buna yönelik olarak Kobra ikilerimiz, gözetleme zırhlı araçlarımız, mini insansız hava araçlarımızla da takviye edilmek suretiyle tamamen birbirine entegre en ufak bir tehdit, en ufak bir kıvılcım dahi uzaktan algılana biliyor ve buna ilişkin muazzam tedbirler alınıp en kısa sürede bu tehdit ortadan kaldırılıyor. Burada görev yapan kahraman Mehmetçiklerimiz yedi yirmi dört görevlerinin başındalar. Olağanüstü bir gayretle görevlerini ifa ediyorlar. Bugün onlarla birlikte olmamız bir nevi onlar içinde bir moral oldu." dedi.

"Habersiz Kuş Uçmuyor"

Sınırların güveni olduğunu dile getiren başkan Aydın; "Geldik, gördük, test ettik ve yerinde inceledik. Özelikle Kayı projesinin nasıl bir entegre projesi olduğunu bizzat gözlerimizle yerinde gördük. Sınırın hemen uzağında dahi yenebilen en ufak bir tehdidin nasıl buradan algılandığı ve sistem üzerinden diğer sistemlerinde devreye girmesi suretiyle bunun nasıl bertaraf edildiğini görmüş olduk. Ordumuzla bir kez daha gurur duyduk. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bizim gözbebeğimiz. Ve hudut bizim için son derece önemli olup bu Milli bir meseledir. Bu mesele siyaset üstü bir şekilde ele alınması gereken bir konudur. Dolayısıyla bu yanlış algıların önüne geçmek adına da komisyon üyelerimizle birlikte bugün sınırın sıfır noktasında her şeyi yerinde gözlerimizle gördük. Sınırlarımız sapa sağlam. Herkes emniyet içerisinde rahatça uyuya bilir. Bu sınırlarda habersiz bir şekilde kuş uçmuyor. Olabilecek en ufak bir tehdit dahi zamanında müdahale edilebilecek durumda. Sınırın tamamında bu emniyet var. Bugün Devletimizle, Millî Savunma Bakanlığımızın her birimiyle ve şanlı ordumuzla bir kez daha gurur duyduk." şeklinde konuştu.

"Sınırlarımızdaki Silahların Tamamı Yerli ve Milli"

Savunma sanayisinin ülkeler açısından çok önemli olduğunu dile getiren başkan Aydın; "Savunma sanayimizdeki gelişmeleri de burada müşade ettik. Buradaki gelişmelerin kabiliyetlerini bu kabiliyetlerin ordumuza kattığı gücü aslında gördük. Pek çok savunma sanayi şirketimizin makine ve teçhizatıyla sınırımız korunuyor bu çok çok önemli yerli ve millilik oranında zaten yüzde yirmilerden yüzde seksenlere çıkan bir Türkiye var. Bugün eğer diplomaside bir başarı varsa, terörle mücadelede ciddi bir başarı elde ediyorsak, sınırlarımız muhafaza edilebiliyorsa Türkiye gerçekten dünya da gündem oluşturuyorsa bunun en çok kompetanı ve ön plana çıkan alan savunma sanayidir.

Burada sınırın sıfır noktasında bunu gördük. Sınırdaki güvenlik bizim Aselsan başta olmak üzere az önce bahsettiğimiz radar sistemleri, uzaktan kumandalı silah sistemlerinden, insansız hava araçlarına kadar, Kobra ikilere kadar tamamı yerel ve tamamı milli. Ülkemiz ile bir kez daha gurur duyduk. Bir ülke için yerli ve milli sanayinin neler ifade ettiğini, ne anlama geldiğini burada bizzat görmüş olduk. Bu anlamda ülkelerin eğer tam bağımsızlığından bahsetmek istiyorsanız, yerli ve milli sanayisinin olması şarttır. Bugün Ukrayna'da bu sorunu görüyoruz. Dünyanın pek çok yerinde dışa bağlı savunma sanayilerinde ülkelerin gerçek manada bağımsız olamayacaklarını, güçlü olamayacaklarını da bizler yaşadığımız tecrübelerle müsaade ediyoruz. Türkiye bugün kendine güvenen özgüveni yüksek bir ülke haline geldi. Türkiye savunma sanayisinde sadece bugünün değil geleceğinin de tasarımını yapmış oluyor. Yapay zekâ ve yazılım gibi teknolojileri de şimdiden Türkiye kullanmaya başladı ve kullanıyor da. Geleceğimiz çok daha parlak olacak diyorum. Savunma sanayimizin her birimini yürekten kutluyorum.

Ülkemizde her konuda olduğu gibi savunma sanayimizin buralara gelmesinde en büyük desteği sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Milli savunma Bakanlığımıza ve ilgili bütün birimlerimize, bu teçhizatları sorunsuz bir şekilde kullanan Mehmetçiğimize teşekkür ediyorum, Rabbim onların ayaklarına taş değirmesin. Bugün bizler için gurur günü oldu" şeklinde konuştu.