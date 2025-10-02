Son dakika: Ahmet Minguzzi davasında bir ilk: 4 cani aynı anda hakim karşısına çıktı!

Son dakika: Kadıköy'de 24 Ocak Cuma günü Beyoğlu'daki Özel İtalyan Lisesi'nde 8. sınıfta öğrenim gören ve aynı zamanda İtalyan vatandaşı olan Mattia Ahmet Minguzzi, 2 arkadaşıyla birlikte bit pazarına gitmiş, iddiaya göre arkadaşlarıyla gezerken tanımadığı iki çocuk Minguzzi'ye laf atınca gruplar arasında tartışma çıkmıştı.
Bunun üzerine saldırgan çocuklar, İtalyan Minguzzi'ye bıçakla saldırmış, saldırgan B.B.(15), Mattia'yı akciğeri, böbreği ve kalbinden 5 bıçak darbesiyle ağır yaralamıştı. Minguzzi, kaldırıldığı hastanede olaydan 17 gün sonra yaşamını yitirirken adli makamlarca tutuklanan suça sürüklenen çocuklar B.B.(15) ve U.B.(16) hakkında "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK SAYISI 4'E YÜKSELMİŞTİ
İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, önceki celse olay gününe ait olay yeri kamera kayıtlarının dökümünün yapıldığı bilirkişi raporu dava dosyasına girmişti.
Raporda yargılanmaları süren suça sürüklenen çocuklar B.B.(15) ve U.B.(16) ile birlikte 18 yaşından küçük olduğu tahmin edilen iki şüphelinin daha kamera kayıtlarında yer aldığı ortaya çıkmış, adli makamlarca tutuklanan suça sürüklenen çocuklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.
İki suça sürüklenen çocuğun da "Çocuğu Kasten Öldürmek Suçuna Yardım" suçundan 20'şer yıla kadar hapsi talep edilmişti. Hazırlanan iddianame, dava dosyasıyla birleştirilmişti.
4 SANIK HAKİM KARŞISINDA
İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ve ailenin avukatı katıldı.
Birleşen dosya kapsamında 4 sanık bugün ilk kez birlikte yargılanıyor.