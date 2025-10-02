Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Ahmet Minguzzi davasında bir ilk: 4 cani aynı anda hakim karşısına çıktı!
Son dakika: Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada 18 yaşından küçük 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Avukat Rezan Epözdemir’in tutuklanmasının ardından Minguzzi ailesinin ilk kez yeni avukatlarıyla katıldığı duruşma saat 10.30 itibarıyla başladı. Duruşmada sanıklar savunma yaparken dosyada adı geçen tanıkların da ifade vermesi bekleniyor.

Son dakika: Kadıköy'de 24 Ocak Cuma günü Beyoğlu'daki Özel İtalyan Lisesi'nde 8. sınıfta öğrenim gören ve aynı zamanda İtalyan vatandaşı olan Mattia Ahmet Minguzzi, 2 arkadaşıyla birlikte bit pazarına gitmiş, iddiaya göre arkadaşlarıyla gezerken tanımadığı iki çocuk Minguzzi'ye laf atınca gruplar arasında tartışma çıkmıştı.

Bunun üzerine saldırgan çocuklar, İtalyan Minguzzi'ye bıçakla saldırmış, saldırgan B.B.(15), Mattia'yı akciğeri, böbreği ve kalbinden 5 bıçak darbesiyle ağır yaralamıştı. Minguzzi, kaldırıldığı hastanede olaydan 17 gün sonra yaşamını yitirirken adli makamlarca tutuklanan suça sürüklenen çocuklar B.B.(15) ve U.B.(16) hakkında "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK SAYISI 4'E YÜKSELMİŞTİ

İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, önceki celse olay gününe ait olay yeri kamera kayıtlarının dökümünün yapıldığı bilirkişi raporu dava dosyasına girmişti.

Raporda yargılanmaları süren suça sürüklenen çocuklar B.B.(15) ve U.B.(16) ile birlikte 18 yaşından küçük olduğu tahmin edilen iki şüphelinin daha kamera kayıtlarında yer aldığı ortaya çıkmış, adli makamlarca tutuklanan suça sürüklenen çocuklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

İki suça sürüklenen çocuğun da "Çocuğu Kasten Öldürmek Suçuna Yardım" suçundan 20'şer yıla kadar hapsi talep edilmişti. Hazırlanan iddianame, dava dosyasıyla birleştirilmişti.

4 SANIK HAKİM KARŞISINDA

İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ve ailenin avukatı katıldı.

Birleşen dosya kapsamında 4 sanık bugün ilk kez birlikte yargılanıyor.

