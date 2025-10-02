Video Yaşam Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi duruşma salonunda isyan etti! "Korksunlar benden!" | Video
02.10.2025 | 13:03

Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada 18 yaşından küçük 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Minguzzi ailesinin ilk kez yeni avukatlarıyla katıldığı duruşma saat 10.30 itibarıyla başladı.

