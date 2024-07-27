Aids’ten yüzde yüz koruma sağlayan aşı

Yeni bir çalışma, AIDS tedavisi kapsamında yılda iki kez yapılan bir aşının kadınlarda yeni enfeksiyonları önlemede yüzde 100 etkili olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, Güney Afrika ve Uganda'da yaklaşık 5 bin kişi üzerinde yapılan çalışmada aşı olan genç kadın ve kızlarda enfeksiyon görülmediğini bildirdi. Günlük korunma hapları verilen grubun ise yaklaşık yüzde 2'sinin enfekte seks partnerlerinden HIV kaptığı belirtildi. Amerikan bir ilaç üreticisi tarafından üretilen aşılar ABD, Kanada, Avrupa ve diğer ülkelerde onaylanmış olmakla birlikte sadece HIV tedavisi için kullanılıyor. Şirket yetkilileri enfeksiyondan korunmak için kullanmak ü zere izin almadan önce erkeklerde yapılan test sonuçlarını beklediğini belirtti.