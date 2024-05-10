AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI: Mayıs Aile Destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Her ay ödemesi gerçekleştirilen aile destek ödemesi için Mayıs ayı araştırmaları başladı. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından ödenen destek ödemesi 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Peki aile destek ödemesi ne zaman yatacak?
MART AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan Aile Destek Ödemesi, her ayın 15'i ile 31'i arasında yapılıyor. Mayıs 2024 ödemesinin de aynı tarih aralığında olması bekleniyor.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN BİTECEK?
Aile Destek Paketi kapsamında her ay belirlenen tarihlerde ve en fazla 12 ay süreyle 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda ödemeler gerçekleştiriliyor.
Aile Destek Yardımı son ödeme tarihi belli oldu. Buna göre 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.
2024 AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?
Aile Destek Paketi kapsamında yapılacak olan ödemesin miktarı, hanede kişi başına düşen aylık gelire bağlı olarak belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yaptığı açıklamaya göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı - 1.100 TL
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı - 950 TL
1372,30 TL üzeri - 5.667,37 TL'den az - 850 TL
AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur