Aile destek programı ödemeleri başladı mı? 450 - 600 TL Aile destek paketi ödemeleri ne zaman yatacak, başvuru şartları neler?

Aile destek paketi ödemeleri kapsamında aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek verileceği Bakan Derya Yanık tarafından açıklanmıştı. Başvurularını yapan ihtiyaç sahipleri soruyor: Aile destek programı ödemeleri başladı mı, ne zaman yatacak, nereye yatacak? Haziranın sonunda başlayan başvurular devam ediyor. Peki, Aile destek programı nedir, şartları neler, kimlere verilecek? İşte, e-devlet ile aile destek programı başvuru ekranı…
AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI
Destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7 bin 300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir. Program ilk açıklandığında net asgari ücret 4 bin 253 lira olduğundan kişi başı gelir şartı 1.417 liraydı.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?
Destek 12 ay boyunca düzenli olarak verilecek. Türkiye Aile Destek Programı ilk destek ödemesi Kurban Bayramı öncesinde yapıldı.
Hane başına 450 lira ile 600 lira arasında destek verilecek. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak. Gelir 1.833 liralık gelir şartından ne kadar azsa ödeme de o oranda artıyor.
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabiliyor. İhtiyaç sahibi herkes destekten yararlanabilecek. Daha önce hiçbir sosyal yardımdan faydalanmamış vatandaşlar da başvuru yapabilecek.
BAKAN YANIK'TAN DESTEK PROGRAMININ DETAYLARI!
"Ödemeler 12 ay boyunca süreli ve aylık olarak yapılacak. Bugünden (27 Haziran 2022) itibaren e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza giderek başvurabilirsiniz. Hiçbir sosyal yardımdan faydalanamayan vatandaşlarımız da başvuru yapabilecek. İlk destek ödemesi Kurban Bayramı'ndan önce hesaplarda."