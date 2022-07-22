Aile destek programı ödemeleri başladı mı? 450 - 600 TL Aile destek paketi ödemeleri ne zaman yatacak, başvuru şartları neler?

Aile destek paketi ödemeleri kapsamında aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek verileceği Bakan Derya Yanık tarafından açıklanmıştı. Başvurularını yapan ihtiyaç sahipleri soruyor: Aile destek programı ödemeleri başladı mı, ne zaman yatacak, nereye yatacak? Haziranın sonunda başlayan başvurular devam ediyor. Peki, Aile destek programı nedir, şartları neler, kimlere verilecek? İşte, e-devlet ile aile destek programı başvuru ekranı…