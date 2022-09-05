Aile Destek programı ödemesi ne zaman başlayacak, hangi tarihte? 2022 Aile Destek Programı Ağustos ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Destek Programı ödemeleriyle ilgili olarak bir son dakika açıklaması yaptı. Açıklamada ödemelerin yapılacağı tarih netleşirken detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatırılacak? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YATIRILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Aile Destek Programı ödemelerinin yapılacağı tarihe ilişkin detaylar şöyle;