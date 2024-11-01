Aile hekimlerinin yükü azaldı: Vatandaşlara daha çok vakit ayrılıyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni aile hekimliği yönetmeliğine ilişkin, "Aile hekimliği üzerinden yeni bir başlangıç yaptık" dedi. Bakan Memişoğlu, geçtiğimiz günlerde yayımlanan yeni aile hekimliği sözleşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Alanlarında tecrübeli ve sahaya hakim ekiple, çok sayıda hekimle ve paydaşla görüşerek yönetmeliğin hazırlandığını belirten Memişoğlu, "Kuşkusuz temel sağlık hizmetleri noktasında aile hekimliği, birinci basamakta çok mühim yer tutuyor. Sağlık Bakanlığı olarak da en temelde vatandaşımızın sağlık hizmetine temas ettiği ilk noktanın 'aile hekimi' olmasını istiyoruz. Önceliğimiz, hastalanmadan vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilmek" ifadesini kullandı.Yeni düzenlemeyle hekim başına düşen hasta sayısının azaltıldığına dikkat çeken Memişoğlu, şöyle konuştu: "Vatandaşlarımıza aile hekimliklerince ayrılan süreyi artırıyoruz, kronik hastalık, kanserlere yönelik tarama ve izlemlerin etkin yapılmasını teşvik ediyoruz. Yeni düzenlemeyle birlikte her bir aile hekimimize kayıtlı vatandaş sayısını 4 binden 3 bin 500'e düşürdük. Söz konusu yönetmelik değişikliğiyle toplumun hastalık yüküne göre hizmet planlaması yaptık. Özellikle kronik hastaların, 65 yaş ve üstü kişilerin etkin takibi ile hastalığın azaltılmasını ve akılcı ilaç kullanımının özendirilmesini amaçladık. Aile hekimlerimiz, yeni yönetmelik hayata geçtikten sonra yine öneri ve taleplerini bize iletebilir. Sağlıkta değer bazlı yaklaşıma aile hekimliği üzerinden yeni bir başlangıç yaptık."