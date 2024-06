Aile katliamında ağır yaralanan genç kız hayata veda etti

23 Ekim 2023 tarihinde Gölcük ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, Zonguldak'ta ikamet eden Emekli Uzman Çavuş Nevzat Acar, boşanma sürecindeki eşinin Kocaeli'ndeki evine geldi. İddialara göre; Acar, Apartmanın girişinde oğlu Oğuz Can ve kızı Nurseda Acar ile tartışmaya başladı. Anne Züleyha Acar, polise ihbarda bulunmak için daireye çıktı. Tartışmada öfkelenen Nevzat Acar, üzerinde bulundurduğu silahı çıkartarak eve girmesine engel olmaya çalışan oğlu Oğuz Can Acar'ı (26) ve kızı Nurseda Acar'ı vurdu. Olay yerinde Oğuz Can Acar hayatını kaybetti. Nevzat Acar, aynı silahla eşini de vurduktan sonra intihar etti. Ağır yaralanan Nurseda Acar ise hastaneye kaldırıldı.

UZUN SÜREN TEDAVİ SONUÇSUZ KALDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hızla hastaneye kaldırılan Nurseda Acar, 8 ay boyunca süren tedaviye rağmen hayata tutunamadı. Genç kızın cenazesi, memleketi Zonguldak'ta annesi ve ağabeyinin yanına defnedildi. Acar ailesinden geriye kimse kalmadı.