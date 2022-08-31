Aile Şerefi filmi konusu ve oyuncuları: Aile Şerefi filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Başrollerinde Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri Münir Özkul ve Adile Naşit'in yer aldığı Aile Şerefi filmi, bu akşam saat 21.45'te Show TV ekranlarında olacak. Yapımcılığını Ertem Eğilmez ile Nahit Ataman'ın üstlendiği Aile Şerefi filmi konusu, oyuncuları ve çekim yerleriyle merak ediliyor. Bu noktada film severler, ''Aile Şerefi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve nerede çekildi?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, Aile Şerefi filmine dair tüm merak edilenler…
1976 yılında yayınlanan Aile Şerefi filminin bazı sahneleri Kumburgaz'da, belirli sahneleri ise Kadıköy'de çekildi. Filmin bazı bölümleri ise Kısıklı ve Bulgurlu'da kaydedildi.
Fakir ama gururlu bir adam olan Rıza işportada çeşitli işler yaparak kalabalık ailesini kıt kanaat geçindirmeye çalışır. Karısı Adile 5 çocuğunu da layıkıyla yetiştirerek, hepsinin iyi eğitim alıp, elinin ekmek tutmasını ister. Kızları Ayşe evlenince yeni damat Zihni de onların evine iç güveysi taşınır. Ailenin tüm fertleri, işportacılık, fabrika ve atölye işçiliği gibi işlerde çalışır ve kendi yağlarıyla kavrulurken evin en küçük oğlu Murat bir araba kazası geçirir. Şimdi tüm aile Murat'ın iyi olması için her türlü çareye başvurur.