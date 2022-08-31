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Giriş Tarihi: 31.8.2022 15:11

Aile Şerefi filmi konusu ve oyuncuları: Aile Şerefi filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan Aile Şerefi filmi, bu akşam Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 1976 yapımı filmin yönetmenliğini Orhan Aksoy yaparken senaristliğini Sadık Şendil, Suphi Tekniker ve Orhan Aksoy birlikte üstleniyor. Seyirciler ise filmin oyuncu kadrosu ve konusunu merak ediyor. Peki, Aile Şerefi filmi nerede çekildi? İşte, Aile Şerefi filmi konusu ve oyuncuları…

Aile Şerefi filmi konusu ve oyuncuları: Aile Şerefi filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Başrollerinde Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri Münir Özkul ve Adile Naşit'in yer aldığı Aile Şerefi filmi, bu akşam saat 21.45'te Show TV ekranlarında olacak. Yapımcılığını Ertem Eğilmez ile Nahit Ataman'ın üstlendiği Aile Şerefi filmi konusu, oyuncuları ve çekim yerleriyle merak ediliyor. Bu noktada film severler, ''Aile Şerefi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve nerede çekildi?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, Aile Şerefi filmine dair tüm merak edilenler…

AİLE ŞEREFİ FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

1976 yılında yayınlanan Aile Şerefi filminin bazı sahneleri Kumburgaz'da, belirli sahneleri ise Kadıköy'de çekildi. Filmin bazı bölümleri ise Kısıklı ve Bulgurlu'da kaydedildi.

AİLE ŞEREFİ FİLMİ KONUSU

Fakir ama gururlu bir adam olan Rıza işportada çeşitli işler yaparak kalabalık ailesini kıt kanaat geçindirmeye çalışır. Karısı Adile 5 çocuğunu da layıkıyla yetiştirerek, hepsinin iyi eğitim alıp, elinin ekmek tutmasını ister. Kızları Ayşe evlenince yeni damat Zihni de onların evine iç güveysi taşınır. Ailenin tüm fertleri, işportacılık, fabrika ve atölye işçiliği gibi işlerde çalışır ve kendi yağlarıyla kavrulurken evin en küçük oğlu Murat bir araba kazası geçirir. Şimdi tüm aile Murat'ın iyi olması için her türlü çareye başvurur.

AİLE ŞEREFİ FİLMİ OYUNCU KADROSU

  • Münir Özkul - Rıza
  • Adile Naşit - Emine
  • Şevket Altuğ - Zihni
  • Mahmut Hekimoğlu - Selim
  • Mahmut Cevher - Hasan
  • Ayşen Gruda - Ayşe
  • Eriş Akman - Oktay
  • Itır Esen - Zeynep
  • Muhip Arcıman - Fehmi Bey
  • Ahmet Sezerel - Murat (Genç)
  • Yücel Dağdeviren
  • Murat - (Çocuk)
  • Cengiz Nezir - Mustafa
  • Betül Aşçıoğlu - Alev
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Aile Şerefi filmi konusu ve oyuncuları: Aile Şerefi filmi ne zaman ve nerede çekildi?
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