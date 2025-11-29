Ailedeki şiddet çocuğu vuruyor

Ev içi şiddet, sadece yetişkinleri değil çocukları da en savunmasız anlarında hedef alıyor. Yapılan araştırmalar, evde şiddete tanık olan veya maruz kalan çocukların psikolojilerinin geri dönülmez şekilde etkilendiğini ortaya koyuyor. Öte yandan annesi şiddete uğrayan erkek çocukları, yüzde 52 oranında şiddet uygulayıcı oluyor.

RUHSAL BOZUKLUK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın araştırmalarına göre özellikle annesi şiddete maruz kalan çocuklarda travma sonrası stres bozukluğu belirtileri ve regresif (gerileme) davranışlar sık görülüyor. Şiddete şahit olmuş çocuklarda ise sık sık kâbus görme ve yatağını ıslatma gibi semptomlar ortaya çıkıyor.

KUŞAKLAR ARASI AKTARIM

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı'na (2021-2025) göre annesi fiziksel şiddete maruz kalan erkek çocuklarının kendi eşlerine fiziksel şiddet uygulama oranı, yüzde 51'e çıkıyor. Bu oran, çocukların şiddeti "problem çözme" veya "ilişki kurma" biçimi olarak içselleştirdiğini gösteriyor.

ŞİDDETSİZ TOPLUM

"Şiddetsiz Toplum" vizyonuyla hazırlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı (2026-2030) aile içi şiddetin çocuk kurbanlarına yönelik atılacak özel adımları da kapsıyor. Bu stratejiler kapsamında; çocukların travmatik deneyimlerinin etkisini azaltmaya yönelik sanat ve drama yoluyla psikososyal güçlenme atölyeleri düzenlenecek. Aynı zamanda destek mekanizmaları güçlendirilecek.