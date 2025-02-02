Ailelerinden ilgi görmeyen çocuklar sanal dünyaya yöneliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı"nın raporu tamamlandı. Rapora göre, çocuklar aileleriyle vakit geçiremediklerinde, dijital araçlara daha fazla yöneliyor ve bu durum duygusal bağların zayıflamasına neden oluyor. Sorunların çözümü için ise ebeveynlerin dijital dünyadaki bilinç seviyesini artırmak amacıyla ulusal düzeyde Dijital Aile Akademisi kurulması önerildi. Öte yandan dijital dünyada vakit geçiren çocukların bir kısmı, mahremiyet ihlalleri, kişisel bilgilerinin paylaşımı, çevrimiçi zorbalık ve sosyal izolasyon gibi risklerle karşı karşıya kalıyor. Sorunların çözümü için ise ebeveynlerin dijital dünyadaki bilinç seviyesini artırmak amacıyla ulusal düzeyde Dijital Aile Akademisi kurulması önerildi. Çocukların zararlı içeriklerden korunması için "Çocuk Koruma Rehberi" hazırlanarak tüm ebeveynlere ulaştırılması hedefleniyor.