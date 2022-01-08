Ailesinin sesini sadece 4 gün duyabildi

Adana’da 5 yaşında duyma yetisini kaybeden 14 yaşındaki Derya Aslan’a 4 yıl önce devlet tarafından biyonik kulaklık takıldı. Ancak kulaklığı 4 gün sonra çalındı. Anne Fatma Aslan, “Ne olur kızımın kulağı olun” diyerek yardım istedi
Adana'dayaşayan ve hidrosefali hastası olan Derya Aslan (14), 5 yaşındayken epilepsi nöbeti geçirdi ve orta kulağı hasar gördüğü için duyma yetisini kaybetti. Derya'ya 4 yıl önce 10 yaşındayken biyonik kulak takıldı. O tarihte 19 bin lira olan ameliyat ücreti devlet tarafından karşılandı. Derya yıllar sonra ailesinin sesini duymanın sevincini yaşadı. Ancak Derya'nın bu mutluluğu sadece 4 gün sürdü. Kulaklığın dış aparatı, babasıyla gittiği kırtasiyede kitaplara baktığı sırada, yanına yaklaşan tanımadığı bir kadın tarafından çalındı. Ve Derya tekrar sessiz dünyasına geri döndü...
HAYALİ HEMŞİRE OLMAK
Ev hanımı olan anne Fatma Aslan (41) tekrar cihazı alacak paralarının olmadığını belirterek şunları söyledi: "Kulaklık sayesinde çok güzel 4 gün geçirdik. Kızım şu an 14 yaşında, liseye gidiyor. Ancak tekrar o cihazı alacak maddi gücümüz yok. Cihazın şu anki fiyatı 45 bin lira. Hayırseverlerden yardım istiyorum. Ne olur kızımın kulağı olun, onun sessiz dünyasının sesi olun" dedi. 4 çocuk annesi olan Aslan, eşinin balıkçılık yaptığını belirterek, "Derya çok akıllı. Tek hayali hemşire olmak. Ama kulaklığı olmadığı için okulda sıkıntı yaşıyor. İşaret dili kullanıyoruz" diye konuştu. Bu arada Derya Aslan'ın ikizi olan İlker Deniz'in de gözünde görme kaybı olduğu öğrenildi. Anne Aslan, "İlker Deniz de küçük yaşta rahatsızlık geçirdi, o nedenle gözünde görme kaybı oluştu" dedi.