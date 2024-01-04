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Giriş Tarihi: 4.1.2024 11:15 Son Güncelleme: 4.1.2024 11:35

Ailesiyle hayvan otlatırken kaybolan 7 yaşındaki çocuk uyurken bulundu

Adana’da ailesiyle hayvan otlattığı sırada kaybolan çocuk, 7 saat süren arama çalışmaları sonucu dağlık alanda uyurken bulundu.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Ailesiyle hayvan otlatırken kaybolan 7 yaşındaki çocuk uyurken bulundu

Adana'nın Karaisalı ilçesinde ailesi hayvanları otlatırken kaybolan 7 yaşındaki Ferdi Gönen, 7 saat süren arama çalışmalarının ardından dağlık alanda uyurken bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen çocuk, herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığının anlaşılması üzerine ailesine teslim edildi.

AİLE YARDIM ÇAĞIRDI

Olay Karaisalı'ya bağlı Bekirli Köyü'nde meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Kemal Gönen, eşi ve oğlu Ferdi ile birlikte hayvanlarını otlatmak için dağlık bir bölgeye gitti. Anne ve babası hayvanlarla ilgilenirken Ferdi, saat 16.00 sıralarında gözden kayboldu. Oğullarını arayan Kemal Gönen ve eşi, sonuç alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ailenin ihbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve komandolar sevk edildi. Ekipler, özel eğitimli köpeklerle Ferdi'yi bulmak için arama çalışması başlattı. Ekiplerin 7 saat süren çalışma sonucunda küçük Ferdi, evinin yakınındaki dağlık alanda uyurken bulundu. Sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edilen Ferdi'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Ailesiyle hayvan otlatırken kaybolan 7 yaşındaki çocuk uyurken bulundu
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