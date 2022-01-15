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Giriş Tarihi: 15.1.2022 12:05

AK Gençlikten örnek davranış! "Cumhurbaşkanımızın gençleri olarak iyi olmanın gayretindeyiz"

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
AK Gençlikten örnek davranış! Cumhurbaşkanımızın gençleri olarak iyi olmanın gayretindeyiz

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları, başlattıkları 'Bir tebessümleri yeter haydi sende gönül ver' kampanyasıyla 700 ihtiyaç sahibi çocuğun kışlık kıyafet ihtiyaçlarını karşıladı. Yürekleri ısıtan iyilik hareketi olarak örnek projelere imza atan AK Parti Gençlik Kolları geçtiğimiz Ramazan Ayı'nda da bin yetim çocuğa kıyafet yardımında bulunmuştu.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız : "Çocukların yüzlerinde oluşan bir tebessüm içimizi ısıtmaya yetiyor. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gençleri olarak iyinin ve hayr olan işlerin içinde olma gayretindeyiz" dedi.



AMACIMIZ FARKINDALIK OLUŞTURMAK

Kar kış üşütür, biz ısıtalım diyerek yola çıkan AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları 'Bir tebessümleri yeter haydi sende gönül ver' projesini başlattı. Proje kapsamında ihtiyaç sahibi miniklerin ısınmasına vesile olan gençler, çocukları mağazaya götürerek miniklerin istediği kıyafetleri temin etti.



Yaptıkları iyilik hareketi ile farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini aktaran Yıldız, "Kampanya ile ihtiyaç sahibi minik kardeşimizin kıyafet eksiklerini giderdik. Soğuk kış günlerinde onların yüzlerinde oluşan bir tebessüm içimizi ısıtmaya yetiyor.



Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gençleri olarak ; iyinin, güzelin, doğrunun ve hayr olan işlerin içinde olma gayretindeyiz. Yaptığımız bu kampanyalar ile farkındalık oluşturarak, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak nihai amacımız. Kampanyamıza destek vererek bizi yalnız bırakmayan ve miniklerimizin tebessümlerine vesile olan herkese yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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AK Gençlikten örnek davranış! "Cumhurbaşkanımızın gençleri olarak iyi olmanın gayretindeyiz"
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