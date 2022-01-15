AK Gençlikten örnek davranış! "Cumhurbaşkanımızın gençleri olarak iyi olmanın gayretindeyiz"

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız : "Çocukların yüzlerinde oluşan bir tebessüm içimizi ısıtmaya yetiyor. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gençleri olarak iyinin ve hayr olan işlerin içinde olma gayretindeyiz" dedi.





AMACIMIZ FARKINDALIK OLUŞTURMAK

Kar kış üşütür, biz ısıtalım diyerek yola çıkan AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları 'Bir tebessümleri yeter haydi sende gönül ver' projesini başlattı. Proje kapsamında ihtiyaç sahibi miniklerin ısınmasına vesile olan gençler, çocukları mağazaya götürerek miniklerin istediği kıyafetleri temin etti.





Yaptıkları iyilik hareketi ile farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini aktaran Yıldız, "Kampanya ile ihtiyaç sahibi minik kardeşimizin kıyafet eksiklerini giderdik. Soğuk kış günlerinde onların yüzlerinde oluşan bir tebessüm içimizi ısıtmaya yetiyor.





Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gençleri olarak ; iyinin, güzelin, doğrunun ve hayr olan işlerin içinde olma gayretindeyiz. Yaptığımız bu kampanyalar ile farkındalık oluşturarak, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak nihai amacımız. Kampanyamıza destek vererek bizi yalnız bırakmayan ve miniklerimizin tebessümlerine vesile olan herkese yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.