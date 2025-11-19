Haberler Yaşam Haberleri AK Kütüphane’de Sezai Karakoç anıldı
Giriş Tarihi: 19.11.2025 11:32

AK Kütüphane’de Sezai Karakoç anıldı

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığınca AK Parti Konferans Salonu'nda bulunan AK Kütüphane'de "Sezai Karakoç Anma Programı" düzenlendi. Programın açılışında AK Parti İstanbul Milletvekili, besteci ve söz yazarı Yücel Arzen Hacıoğulları, şair ve yazar Sezai Karakoç'un vefatının 4’üncü yılı dolayısıyla bestelediği "Yağmur Duası" şiirini seslendirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da, Yücel Arzen Hacıoğulları'na Sezai Karakoç ile özdeşleşen güzel bestesi için teşekkür etti.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
AK Kütüphane’de Sezai Karakoç anıldı

Sezai Karakoç'un hikayesinin sadece kendi dönemine değil bugünün gençliğine de ilham kaynağı olacağını belirten Yayman, "Sezai Karakoç'u anlatmak kelimelere sığmaz. O bir dertli adam, o bir düşünce adamı, o bir şair, o bir edebiyatçı, o bir hikaye yazarı, o bir fikir adamı ve o bu ülkeye, bu topraklara ve bu ülkenin değerlerine, İslamiyet'e inanmış bir insan" dedi.

Türkiye'de bir siyasi partide ilk defa Sezai Karakoç'un anıldığını dile getiren Yayman, "Bir partide böyle faaliyetlerin yapılmasını bizatihi değerli buluyorum. Çünkü siyasetin konuşulduğu bir atmosferde edebiyatı konuşmak, sanatı konuşmak, kreatif değerleri konuşmak, düşünceyi konuşmak herhalde en çok ihtiyaç duyduğumuz hususlardan bir tanesi" ifadelerini kullandı. Programda açılış konuşmalarının ardından AK Parti MKYK üyesi Mahir Ünal moderatörlüğünde bir de panel düzenlendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
AK Kütüphane’de Sezai Karakoç anıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz