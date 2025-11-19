AK Kütüphane’de Sezai Karakoç anıldı

Sezai Karakoç'un hikayesinin sadece kendi dönemine değil bugünün gençliğine de ilham kaynağı olacağını belirten Yayman, "Sezai Karakoç'u anlatmak kelimelere sığmaz. O bir dertli adam, o bir düşünce adamı, o bir şair, o bir edebiyatçı, o bir hikaye yazarı, o bir fikir adamı ve o bu ülkeye, bu topraklara ve bu ülkenin değerlerine, İslamiyet'e inanmış bir insan" dedi.

Türkiye'de bir siyasi partide ilk defa Sezai Karakoç'un anıldığını dile getiren Yayman, "Bir partide böyle faaliyetlerin yapılmasını bizatihi değerli buluyorum. Çünkü siyasetin konuşulduğu bir atmosferde edebiyatı konuşmak, sanatı konuşmak, kreatif değerleri konuşmak, düşünceyi konuşmak herhalde en çok ihtiyaç duyduğumuz hususlardan bir tanesi" ifadelerini kullandı. Programda açılış konuşmalarının ardından AK Parti MKYK üyesi Mahir Ünal moderatörlüğünde bir de panel düzenlendi.