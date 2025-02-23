Haberler Yaşam Haberleri AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi: 23 yıllık icraat filmi büyük alkış aldı!
Giriş Tarihi: 23.2.2025 12:50 Son Güncelleme: 23.2.2025 13:15

AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi: 23 yıllık icraat filmi büyük alkış aldı!

AK Parti'de 12 Ekim'de ilçe, 30 Kasım'da il kongreleriyle başlayan değişim ve tazelenme maratonu bugün Büyük Kongre'yle taçlandı. Tarihi kongrede AK Parti döneminde Türkiye’nin yaşadığı değişim bir video gösterisi ve sahne şovuyla anlatıldı. O görüntülerde Başkan Erdoğan’ın tarihi konuşmaları da yer aldı…

AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi: 23 yıllık icraat filmi büyük alkış aldı!

AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi, 'Adında AK ışığında istikbal' sloganı ile başladı. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen büyük kongre öncesi, yurdun birçok noktasından partili, Başkent'e gitti.

8. Olağan Kongre için hazırlanan yeni şarkı ise AK Parti'nin 23 yıllık icraatlarının yer aldığı kısa film eşliğinde sahnelendi. Kısa film ile sahne şovu salonda büyük alkış aldı.

23 yıllık değişimin anlatıldığı kısa filmde; Başkan Erdoğan'ın tarihi konuşmaları da vardı. İşte o görüntüler...

AK Parti'nin yeni sloganı ve icraatları, bu görüntülerle anlatıldı! "Adında AK, ışığında istikbal" | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi: 23 yıllık icraat filmi büyük alkış aldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA