AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi: 23 yıllık icraat filmi büyük alkış aldı!

AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi, 'Adında AK ışığında istikbal' sloganı ile başladı. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen büyük kongre öncesi, yurdun birçok noktasından partili, Başkent'e gitti.
8. Olağan Kongre için hazırlanan yeni şarkı ise AK Parti'nin 23 yıllık icraatlarının yer aldığı kısa film eşliğinde sahnelendi. Kısa film ile sahne şovu salonda büyük alkış aldı.
23 yıllık değişimin anlatıldığı kısa filmde; Başkan Erdoğan'ın tarihi konuşmaları da vardı. İşte o görüntüler...
AK Parti'nin yeni sloganı ve icraatları, bu görüntülerle anlatıldı! "Adında AK, ışığında istikbal" | Video