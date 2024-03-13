AK Parti Bahçelievler adayı, gelecek 5 yıla hazır

AK Parti tarafından bir kez daha aday gösterilen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, düzenlediği tanıtım toplantısında vizyon projelerini anlattı. Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde gerçekleşen ve oldukça yoğun bir katılımın olduğu programda konuşan Bahadır, 5 yıllık dönemde vaatlerinin yüzde 98'in gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, yeni dönemdeki hedeflerini şöyle sıraladı: Öğrencilerin İstanbul Kart ücretini karşılayacağız. Hürriyet Mahallesi'ne yeni bir sosyal tesis kazandıracağız. İlçeye 78 bin 308 metrekare yeni park kazandıracağız. Kadınlara özel girişimcilik eğitimi vereceğiz. Uzaktan Engelsiz Kariyer Projesiyle engelli bireylere evlerinden çalışabilecekleri iş olanakları sağlayacağız. İkinci Bahar Kıraathanesi ile emeklilerimiz kaliteli vakit geçirecekler. Kocasinan Sosyal Tesisi, Bahçelievler Kent Korusu, Otizm Merkezi, Evde ağız ve diş sağlığı, Sıfır Atık Parkı gibi projeleri hayata geçireceğiz.