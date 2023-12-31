Haberler Yaşam Haberleri AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Uysal vefat etti
Giriş Tarihi: 31.12.2023 19:13 Son Güncelleme: 31.12.2023 19:44

AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Uysal vefat etti

AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal (31), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uysal'ın ailesine ve parti teşkilatına başsağlığı iletti.

AA
AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Uysal vefat etti

Kısa bir süre önce Atatürk Şehir Hastanesi'nde fıtık ameliyatı olan ve tedavisi evinde devam eden Hüseyin Murat Uysal, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Uysal'ın vefatı, yakınları, sevenleri ve partililer arasında üzüntüye neden oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlandı. Başkan Erdoğan mesajında, "AK Parti'mizin Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal'ın kalp krizi sonucu vefat etmesinden büyük bir üzüntü duydum. Partimiz çatısı altında nice hizmetlerde bulunan Hüseyin kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Acımız büyük. AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanımız, dava arkadaşımız Hüseyin Murat Uysal kardeşimizin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika... Başkan Erdoğan'dan CHP'ye "Süper Kupa" tepkisi: İstismar siyaseti!
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya nokta operasyon! Türk diplomatın kanı yerde kalmadı: Terörist Cemil Akar etkisiz...
Her yönüyle Riyad krizi
Atatürk 150 yıllık çöküşe son verdi
Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Yürüyüşümüzün önüne kimse geçemeyecek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İstanbul’da 1 Ocak’ta büyük yürüyüş: Şehitlerimiz ve Filistin için Galata Köprüsü’nde buluşuyoruz!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Yerel Seçim mesajı: Yeniden aslına rücu ettirmek için 31 Mart çok önemli
Köprü ayağını metrobüs yoluna inşa ettiler
Yanındakilere 'köle' olarak sesleniyor: İşte Fergio Bey ve mesleği
ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Uysal vefat etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA