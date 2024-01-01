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Giriş Tarihi: 1.1.2024 15:32 Son Güncelleme: 1.1.2024 16:28

AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal, dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Merhum Uysal, bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede AK Parti teşkilat üyeleri de bir araya geldi.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal, geçirdiği kalp krizi sonucu 31 yaşında vefat etti. Uysal, bugün Zağnos Paşa Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığına defnedildi. Uysal'ın cenazesine yoğun bir katılım gerçekleşti.

Cenazeye Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, Erkan Kandemir, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Balıkesir ilçe belediye başkanları katıldı. Cenazeye katılan protokol üyeleri, merhum Uysal'ın yakınlarına taziyelerini sundu.

Uysal, evli ve bir kız çocuğu babasıydı.

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AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı son yolculuğuna uğurlandı
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