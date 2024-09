AK Parti Beydağ İlçe Başkanı Yüksel’den İZSU çıkışı!

AK Parti Beydağ İlçe Başkanı Zafer Yüksel, İZSU'nun ilçede hizmet yapmadan tahsil ettiği ücretlerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Beydağ'ın 2012 yılında çıkan yasayla Büyükşehir'e, belediye olarak bağlandığını hatırlatan Başkan Yüksel, ''Beydağ'ın Büyükşehir'e bağlanması ile tüm mahallelerde İZSU hizmet vermeye başladı. Ancak 2012 yılından bu yana kanalizasyonu bulunmayan bazı mahallelerdeki abonelerden 'atık su bedeli' almaktadır. Aboneliğin bulunduğu adreste idarenin kanalizasyon hattının bulunmadığı, kanalizasyon hizmeti verilmiş gibi 'atık su bedeli' tahakkuk ettirilmiş olması hukuki dayanaktan yoksundur. Hal böyle iken İZSU'nun Beydağ'daki bazı mahallelerde kanalizasyon hizmeti vermediği halde haksız yere 'atık su bedeli' tahsil ettiğini tespit etmiş bulunmaktayız. Elimizde bu mahallelerdeki abonelere ait bildirim kağıtları mevcuttur. Beydağ'ın Büyükşehir kapsamına girdiği tarih olan 2012 yılından bu yana, İZSU, bu abonelerden haksız yere tahsil ettiği atık su bedellerini geri iade etmek zorundadır. Hemşehrilerimize hizmet getirmek yerine bir siyasi partinin arka bahçesi haline getirilen İZSU'ya asli görevini hatırlatmak ve vatandaşlarımızdan tahsil edilen bu haksız ücretleri geri iade etmesini takip etmek en doğal hakkımızdır.'' dedi.

KANALİZASYONU OLMAYAN MAHALLELERİN SORUNUNU ÇÖZMEK SİZİN SORUMLULUĞUNUZDUR

''İZSU nasıl ki Çiğli'deki atık su arıtma tesisini devreye alamayarak körfezdeki balık ölümlerine sebebiyet vererek İzmir'i yaşanamaz kötü kokuya mahkum etti ise Beydağ'ımızında derelerini kirletmesine müsaade etmeyeceğiz'' diyerek sözlerine devam eden AK Parti Beydağ İlçe Başkanı Zafer Yüksel, ''İZSU'nun haksız yere aldığı bu atık su bedellerinin geri iadesiyle ilgili her türlü yasal yola başvurup hemşehrimizin hakkını sonuna kadar savunacağız. CHP'li iki Büyükşehir Meclis Üyesi'ne de çağrımızdır. Kanalizasyonu olmayan bu mahallelerin bir an önce bu sorununu çözmek sizin göreviniz ve sorumluluğunuzdur. İZSU, bu abonelerden atık su bedeli almaya devam ederse hemşehrilerimizin size verdiği görevi kötüye kullanmaktan, halk sizi yargılayacaktır. Biz, AK Parti ve Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri olarak bize verilen muhalefet görevi gereği, Beydağ'ımızın her türlü kazanımlarını korumak, sahip çıkmak ve hemşehrilerimizin hakkını savunmak için var gücümüzle halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. 6 aydır Büyükşehir Belediyesinden ve mevcut İlçe Belediyesinden bir hizmet göremeyen halkımız, CHP'li 2 Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi'nden, İZSU'nun haksız yere aldığı bu ücretleri durdurarak ilk icraatlarını yapmayı bekliyor. Beydağ'ımız için yapacağınız hizmetleri, dört gözle biz de halkımız da artık görmek istiyoruz. Cumhur İttifakı meclis üyeleri ile birlikte yapacağınız her türlü olumlu hizmette yanınızdayız. Verdiğiniz söz ve taahhütlerin de takipçisi olacağız'' dedi.