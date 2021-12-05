Haberler Yaşam Haberleri AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşi Tahir Güven silahlı saldırıda öldürüldü
Giriş Tarihi: 5.12.2021 15:07

AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşi Tahir Güven silahlı saldırıda öldürüldü

DHA
AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşi Tahir Güven silahlı saldırıda öldürüldü

AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti'nin Lideri Tahir Güven, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde Cizre İlçesi Cudi Mahallesi Mercan sokakta meydana geldi. AK Parti eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti lideri Tahir Güven aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırı sonucu Güven hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Güven'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyerek ambulansla Cizre Devlet Hastanesi morguna götürdü. Polis çevre güvenliği aldığı olay bölgesinde çok sayıda boş kovan buldu. Olayı duyan Meman Aşireti mensupları hastaneye adeta akın etti.

Polis ekipleri olay yerinde önlemlerini devam ettirirken, olayın terör saldırısı olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'na Mersin'de soğuk duş! 29 ilden otobüsle takviye yaptılar! Ancak bu kadar kişi toplayabildiler...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan asgari ücret 2022 için özel anket yaptırdı! İşte asgari ücret için dikkat çeken sonuçlar
İngilizlerin dizisi İstanbul'da gerçek oldu: Her ayıldığında yanında başka bir erkek vardı!
İstanbul'da ekmeğe gizli zam; hem gramajı düşürdüler hem de fiyatı artırdılar
Baba kız tartışması cinayetle bitti! Küfür ederek saldırınca...
Film olsa 'bu kadarı olmaz' denir! Bir siyasetçi, bir gazeteci, bir yasak aşk!
Milli Eğitim Şûrası'nda bir ilk! Öğrencinin teklifi kabul edildi
Son Dakika: Kan donduran çocuk cinayetinde yeni görüntüler! Cani üvey anne aç bıraktığı çocuğun karşında dondurma yedi!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir 'Dünyaya Sunuyoruz" diyerek duyurdu: Çarpan etkisi yaratacak
CHP’lilerce peşkeş çekilen arsayı SABAH görüntüledi! İşte ‘Ballı Bağış’ın arsası
Wiser keşif platformu oldu
Wiser keşif platformu oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşi Tahir Güven silahlı saldırıda öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA