Haberler Yaşam Haberleri AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir: Yaralanmaların büyük çoğunluğu sabitlenmeyen ev eşyasından kaynaklanıyor
Giriş Tarihi: 24.11.2022 11:09 Son Güncelleme: 24.11.2022 11:13

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir: Yaralanmaların büyük çoğunluğu sabitlenmeyen ev eşyasından kaynaklanıyor

AK Parti Düzce Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, 5.9 büyüklüğündeki deprem de yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti. Daha sonra SABAH’a önemli değerlendirmelerde bulunan Keşir, yaralılardan büyük bir kısmının sabitlenmeyen ev eşyaları veya kırılan tabak çanağa basılmasıyla oluşan kesik nedeniyle yaralandığı, bir kısmının ise deprem anında yataktan kalktıktan sonra dengesini kaybedip düşmeye bağlı olduğunu söyledi.

İLKER TURAK İLKER TURAK
AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir: Yaralanmaların büyük çoğunluğu sabitlenmeyen ev eşyasından kaynaklanıyor

AK Parti Düzce Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce'de meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti. Düzce Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden yaralıları ziyaret eden Keşir, acil şifalar diledi. Yaralılardan büyük bir kısmının sabitlenmeyen ev eşyaları veya kırılan tabak çanağa basılmasıyla oluşan kesik nedeniyle yaralandığı, bir kısmının ise deprem anında yataktan kalktıktan sonra dengesini kaybedip düşmeye bağlı olduğunu belirten Keşir, "Deprem anı kazasına bağlı birkaç hastamız var. Daha çok ayakta tedavi olup taburcu olan vatandaşlarımız var. Yatarak tedavisi devam eden hastalarımızı ziyaret ettik. Deprem anından itibaren devletin tüm kademeleri bizzat hava aydınlanmadan alana geldi ve tüm gayreti gösterdi. En büyük sevincimiz bir can kaybının olmaması" dedi.

1999'daki depremi peş peşe yaşadıklarına dikkat çeken Keşir, "Orada yüzde 87'ye yakın yapı yıkıldı, şehir yok oldu. Düzce il olduktan sonra, 2002 seçimlerinde AK Parti iktidar olduktan sonra bütün yapı stoklarımızı hızla yenilemeye başladık. Bugün Düzce'nin yüzde 75 yapı stoku yenilenmiş durumda. Bugün can kaybımızın olmamasının en büyük nedenlerinden biri bu yenilenmiş yapı stokudur. Bununla beraber geçmiş depremi atlatan o dönem sağlam ama artık yorgun olan binalarımız var. Ama hiçbir bina yıkımımız yok. O yorgun binaları artık örümüzdeki kısa ve orta vadede çalışma alanlarımızdan olacak" ifadelerini kullandı.

BİNALARIN YÜZDE 25'İ TAMAMEN İNCELENECEK

Binaların yüzde 25'inin hızlı bir şekilde gözden geçirileceğine dikkat çeken Keşir, "Bugün bir kısmı başladı ama yarın 300 yeni kişi daha katılarak ekibe bu binalar elden geçecek. Bunların ne kadarı hasarlı veya ağır hasarlı, hangileri için yıkım gerekiyor bunlar gözden geçirilecek. Şu an zemin artı dört üzerinde imar verilmiyor. Bunlar elden geçirildikten sonra hızlı bir şekilde 24 saat içinde bunların hangilerine girip oturabilecek vatandaş ya da hangilerine yıkım kararı alınacak ve yıkılacağı için vatandaşlara ne tür destekler verilecek hemen birkaç gün içinde bunlar netleştirilecek. Kira, eşya yardımlarımız var. Hızlıca bu süreci tamamlayacağız. Ankara'dan teknik ekip bu geçe geliyor. Bu süreci hızlandıralım ve 48 saat içinde bu süreci tamamlayalım istiyoruz" diye konuştu.

YARALANMALAR SABİTLENMEYEN EV EŞYALARINDAN KAYNAKLI

Ağırlıklı olarak sabitlenmeyen ev eşyalarından kaynaklı kazaların ve buna bağlı yaralanmaların olduğunu belirten Keşir, şunları söyledi: "Büyük bir kısmı bundan kaynaklanıyor. Evi o halde gördüğünde evine girmekten çekinen vatandaşlarımız da var. O yapılar da incelenecek. Depremden sonra yapılan bütün binalar deprem yönetmeliğine uygun, yapı denetim belgesi almış binalar olduğu için büyük bir kısmında sorun çıkmayacaktır. Tez zamanda vatandaşlarımızın sıcak yuvalarına yerleşmesini arzu ediyoruz."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni ÖTV matrah oranları
Halk TV’de zor anlar; Başkan Erdoğan'a dua edince yayına müdahale ettiler
Son dakika: TSK'dan Kamışlı'da PKK-YPG’ye bombardıman
Düzce depremi Marmara depremini tetikler mi? Prof.Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de iki ili işaret etti
İYİ Partili Aytun Çıray’ın başörtüsü düşmanlığı yaptığı görüntüleri ortaya çıktı
Başkan Erdoğan sinyali verdi! Mehmetçik harekâta hazır
CHP vekil Murat Bakan’ın "Polis Sendikası" hesabı yöneticisiyle irtibatı ortaya çıktı
SON DAKİKA | Tokat'taki özel hastanede yaşanan skandalda flaş gelişme! Bakan Koca aldıkları cezayı duyurdu
ABD’ye ‘Bölgeyi terk et’ mesajı
İmamoğlu il binasını bastı mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir: Yaralanmaların büyük çoğunluğu sabitlenmeyen ev eşyasından kaynaklanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA