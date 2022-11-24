AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir: Yaralanmaların büyük çoğunluğu sabitlenmeyen ev eşyasından kaynaklanıyor

AK Parti Düzce Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce'de meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti. Düzce Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden yaralıları ziyaret eden Keşir, acil şifalar diledi. Yaralılardan büyük bir kısmının sabitlenmeyen ev eşyaları veya kırılan tabak çanağa basılmasıyla oluşan kesik nedeniyle yaralandığı, bir kısmının ise deprem anında yataktan kalktıktan sonra dengesini kaybedip düşmeye bağlı olduğunu belirten Keşir, "Deprem anı kazasına bağlı birkaç hastamız var. Daha çok ayakta tedavi olup taburcu olan vatandaşlarımız var. Yatarak tedavisi devam eden hastalarımızı ziyaret ettik. Deprem anından itibaren devletin tüm kademeleri bizzat hava aydınlanmadan alana geldi ve tüm gayreti gösterdi. En büyük sevincimiz bir can kaybının olmaması" dedi.

1999'daki depremi peş peşe yaşadıklarına dikkat çeken Keşir, "Orada yüzde 87'ye yakın yapı yıkıldı, şehir yok oldu. Düzce il olduktan sonra, 2002 seçimlerinde AK Parti iktidar olduktan sonra bütün yapı stoklarımızı hızla yenilemeye başladık. Bugün Düzce'nin yüzde 75 yapı stoku yenilenmiş durumda. Bugün can kaybımızın olmamasının en büyük nedenlerinden biri bu yenilenmiş yapı stokudur. Bununla beraber geçmiş depremi atlatan o dönem sağlam ama artık yorgun olan binalarımız var. Ama hiçbir bina yıkımımız yok. O yorgun binaları artık örümüzdeki kısa ve orta vadede çalışma alanlarımızdan olacak" ifadelerini kullandı.

BİNALARIN YÜZDE 25'İ TAMAMEN İNCELENECEK

Binaların yüzde 25'inin hızlı bir şekilde gözden geçirileceğine dikkat çeken Keşir, "Bugün bir kısmı başladı ama yarın 300 yeni kişi daha katılarak ekibe bu binalar elden geçecek. Bunların ne kadarı hasarlı veya ağır hasarlı, hangileri için yıkım gerekiyor bunlar gözden geçirilecek. Şu an zemin artı dört üzerinde imar verilmiyor. Bunlar elden geçirildikten sonra hızlı bir şekilde 24 saat içinde bunların hangilerine girip oturabilecek vatandaş ya da hangilerine yıkım kararı alınacak ve yıkılacağı için vatandaşlara ne tür destekler verilecek hemen birkaç gün içinde bunlar netleştirilecek. Kira, eşya yardımlarımız var. Hızlıca bu süreci tamamlayacağız. Ankara'dan teknik ekip bu geçe geliyor. Bu süreci hızlandıralım ve 48 saat içinde bu süreci tamamlayalım istiyoruz" diye konuştu.

YARALANMALAR SABİTLENMEYEN EV EŞYALARINDAN KAYNAKLI

Ağırlıklı olarak sabitlenmeyen ev eşyalarından kaynaklı kazaların ve buna bağlı yaralanmaların olduğunu belirten Keşir, şunları söyledi: "Büyük bir kısmı bundan kaynaklanıyor. Evi o halde gördüğünde evine girmekten çekinen vatandaşlarımız da var. O yapılar da incelenecek. Depremden sonra yapılan bütün binalar deprem yönetmeliğine uygun, yapı denetim belgesi almış binalar olduğu için büyük bir kısmında sorun çıkmayacaktır. Tez zamanda vatandaşlarımızın sıcak yuvalarına yerleşmesini arzu ediyoruz."