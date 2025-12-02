AK Parti eski Milletvekili Cemal Öztürk Giresun’da son yolculuğuna uğurlandı

Cemal Öztürk için Çanakçı ilçesi Akköy köyündeki Şehit Furkan Yayla Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile çok sayıda belediye başkanı, siyasetçi, bürokrat ve vatandaş katıldı. Öztürk'ün cenazesi, öz geçmişinin okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından öğle vakti kılınan namaz sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.