AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın: Türkiye yüzyılı’nın temeli terörsüz Türkiye

İlk olarak AK Parti Bitlis İl Başkanlığına gelen Yalçın ve bölge milletvekilleri burada partililer tarafından karşılandı. "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında partililerle bir araya gelen Yalçın, burada gazetecilere terörsüz Türkiye süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yalçın, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye'de belli bir süredir siyasetin temel meselesi haline gelen Cumhurbaşkanımızın ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünü ettiği terörsüz Türkiye sürecini konuşuyoruz. Terörsüz Türkiye inşallah Türkiye'nin 40 yılı aşkın bir süredir ayağında bir pranga olan, temel meselelerinden bir tanesi olan terör meselesini tamamen Türkiye'nin gündeminden kaldırmak üzere başlatılmış bir inisiyatif. Bugün ana muhalefetin haline baktığınızda kendi arasında bir koltuk kavgasını hala devam ettiren bir muhalefet var. Türkiye'nin hiçbir sorununa, hiçbir gelecek perspektifine olumlu katkı sunmak, Türkiye'nin önüne bir alternatif sunmak gibi bir kaygıları yok. Cumhur İttifakı perspektifiyle Türkiye yüzyılının ne olduğunu, Türkiye yüzyılının İzmir'e Diyarbakır'a, Bitlis'e, Eskişehir'e, Sinop'a, Edirne'ye ne gibi bir katkı sunacağını anlatmaya çalışıyoruz. Çok kısaca söylemek gerekirse bugün bütün gün bu tür konuşmalar gerçekleştireceğiz birçok yerde. Çok kısaca söylemek gerekirse terör bu ülkenin başına 40 yıldır bela, 40 yılı aşkın bir süredir bela olmuş bir hadisedir. Kaybettiğimiz canlarımız oldu. Yerine koyamayacağımız canlarımız oldu. Şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Tabii ki onları geri kazandırmak mümkün değil. Ama terör sadece buna da mal olmadı. Terör ekonomik olarak bu ülkenin beline vurulmuş en büyük darbelerden bir tanesiydi. Milyarlarca dolarlarımız bizim terörle mücadele ile geçti. Terörle mücadele nedeniyle o alanlara harcanmak zorunda kaldık. Sadece terörle mücadeleye harcadığımız ekonomik kaynaklarımız mı? Hayır, daha da beteri aslına bakarsanız terör ülkemizin bir coğrafyasını, bir bölgesini gelişebileceğinden daha az gelişmesine neden oldu. Bütün bunları ortadan kaldırmak, ülkenin üzerinde terörle ilgili hiçbir imajın bulunmamasını sağlamak için Türkiye'de artık terör örgütünün var olmasını tamamen ortadan kaldırmak için bu süreç başlatıldı. Meclisimiz bir yönüyle bu sürecin bir parçası. Güvenlik kuvvetlerimiz çok deriniyle bu işin bir parçası. Bizde AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak aslında siyasetimizin bir parçası olarak bunu anlatıyoruz. Nedir Türkiye'ye önerdiğimiz şey? Türkiye'ye öner verdiğimiz şey, bakın, Türkiye artık terörle anılan bir ülke olmasın. Biz terörle mücadelemizi askeri anlamda tamamladık. Şükürler olsun ki son yıllarda, belli bir dönemde terör artık bizim canımıza kıyamaz. Şehirlerimizi, illerimizi, ilçelerimizi, köylerimizi tehdit edemez hale geldi. Bunun kıymetini biliyoruz. Bu çok yoğun bir kolluk gücü mücadelesiyle gerçekleştirildi. Bu aslına bakarsanız savunma sanayiine yaptığımız büyük yatırımlar sayesinde gerçekleşti. Bu coğrafyada derelerde, vadilerde, dağlarda terör örgütü mensupları varken güvenlik kuvvetlerimiz belki de bu dağların üzerinde binlerce güvenlik mensubuyla tedbir almak mecburiyetinde kalıyordu. Belki de beş tane teröristin izini sürmek için 5 bin tane, 10 bin tane askerimiz sahayı taramak mecburiyetinde kalıyordu. Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde gerçekleştirdiği yatırımlarla o askerlerin, polislerin yaptığı görevi, binlerce askerin, polisin yaptığı görevi bugün tek başına İHA'larımız, SİHA'larımız yapıyor. Bölgeyi kolayca tarıyor. Bu nedenle de aslına bakarsanız Coğrafya bir şekilde güvenli hale geldi. Şimdi sadece askeri tedbirlerin de ötesinde siyaseten de, toplumsal olarak da, ekonomik olarak da böyle bir meselenin tekrar Türkiye'nin gündemine gelmesini engelleyecek ne varsa onu gerçekleştirelim istiyoruz. Herhangi bir şekilde terörle bir müzakere içerisinde değiliz.

Herhangi bir şekilde bir pazarlık yürütülüyor değil. Herhangi bir şekilde alver süreçleri yürümüyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak terörle mücadeleyi sahada kazandık. Şimdi onu aslına bakarsanız bütünüyle topluma yaymanın peşindeyiz. Türkiye'de terör diye bir sorun olmasın. Toplum bu terörün hiçbir etkisinden etkilenmesin istiyoruz. Tam anlamıyla yapmaya çalıştığımız şey bu. Tüm Türkiye bu terörün maliyetinden kurtulsun. Ülkemizde huzur, refah ve adalet olsun. Ülkemizde sükûnet olsun. İşte temel meselemiz bu. Biz her zaman olduğu gibi Türkiye'ye yeni bir şey öneriyoruz. Biz her zaman olduğu gibi Türkiye'nin önünü açmaya çalışıyoruz. Çabamız bunadır. Bunu gerçekleştirmek istiyoruz. İşte bugünkü programlarımızda aslında toplumla kucaklaşmak, topluma terörsüz Türkiye sürecini anlatmak, terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye için, Türkiye yüzyılı için bir perspektif olduğunu anlatmak. Türkiye'nin çok temel meseleleri vardı.

Terör de bunlardan bir tanesiydi. Bunların birçoğunda ilerleme kat edildi. Biz sadece artık kendi sorunlarını, kendi sınırları içerisinde çözen, kendi sınırları içerisinde sorunlarını çözmeye çalışan bir Türkiye'nin ötesinde bir Türkiye hayal ediyoruz. Biz bölgesel ve küresel meselelerde söz sahibi olan bölgesel ve küresel meselelerde dostlarını kimseye karşı savunmasız bırakmayan bölgesel ve küresel istikrarı inşa etmeye çalışan ve bunun en temel aktörlerinden birisi olan güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa etmeye çalışıyoruz. Savunma sanayinde çok büyük yenilikler yapabiliriz. Ekonomimizi Hiçbir zaman kırılganlıkla test edilmeyecek kadar güçlü hale getirebiliriz. Türkiye'yi dış politikada, küresel siyasette dünyanın lider ülkelerinden birisi haline getirebiliriz. Ama Türkiye yüzyılına erişmek istiyorsak terör meselesini tamamen toprağın altına gömmek, bir daha çıkmamak üzere ortadan kaldırmak mecburiyetindeyiz. Amacımız sadece bir seçim propagandası üretmek, seçim sloganlarını tekrar etmek değil. Amacımız Türkiye'nin yolunu açmak, amacımız küresel barışa katkıda a bulunmak, amacımız bölgesel istikrarı ortaya çıkarmak. Herhangi bir ülke, herhangi bir devlet bize dost ve müttefik Herhangi bir ülke dönüp baktığında Türkiye yüzyılında Türkiye'yi görsün ve güven hissetsin istiyoruz. Türkiye'de inşa ettiğimiz huzur ve güven ortamını küresel siyasete, bölgesel siyasete de yaymak istiyoruz. İşte bu amaçla Türkiye yüzyılı diyoruz. İşte bu amaçla terörsüz Türkiye diyoruz."

Bitlis'te çeşitli temaslarda bulunan Yalçın ve beraberindeki heyet, kentteki vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Program kapsamında esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren heyet, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.