AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, ERSİAD Erzincan Şubesi’nin açılışını yaptı

Binali Yıldırım, Halit Paşa Caddesi üzerindeki şubenin açılışında yaptığı konuşmada, 1989 yılında memleket sevdalısı 20 Erzincanlı iş insanı tarafından kurulan ERSİAD'ın o günden bugüne iş camiasında iş, aş temini sağladığını söyledi.

Yeni açılan şubenin hayırlı olmasını temenni eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Erzincan Şubesi'nin açılmasıyla İstanbul'da yoğunlaşan iş çevresini, doğdukları, büyüdükleri, acı tatlı hatıralarının olduğu bu mümbit topraklara yayma teşebbüsünü gerçekleştiriyorlar. Bu, güzel bir adım. Erzincan, artık özellikle son 20 senede yapılan yatırımlarla ulaşım, iletişim anlamında gidip gelmesi çok kolaylaşan bir ilimiz oldu. Üniversitesiyle ve birçok kamu özel sektör yatırımıyla günden güne dikkati çeken ve ulusal gündeme konu olan önemli bir şehrimiz."

Konuşmanın ardından ERSİAD Başkanı Saim Bahadır, Yıldırım'a bakır tabak hediye etti.

Açılışa Vali Mehmet Makas, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Kültür Eğitim Vakfı (EKEV) Başkanı Sadık Ağca ile davetliler katıldı.