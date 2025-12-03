AK Parti Grup Sözcüsü Atmaca: ’’İZSU milyonluk araçları çürümeye terk etti’’

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, İZSU ile ilgili çarpıcı verileri paylaştı. AK Partili Atamca, ''4 araç, 2014 yılında üst ekipmanlı olarak satın alınmış olup, Mercedes marka 4160 modeldir. Bu araçlar satın alındıkları tarihten itibaren en fazla bir yıl kullanıldığı ifade edilmektedir. Ekipmanlarla beraber araç ölçülerinin İzmir'in kent içi ulaşım yollarına uygun olmaması sebebiyle kullanılmadığı düşünülmektedir. Özellikle Kemeraltı bölgesinde su taşkınlarına acil müdahale noktasında bu araçların tamamen işlevsiz kaldığı düşünülmektedir. Araçların önünde bulunan yüksek basınçlı su makarası nedeniyle sokak aralarına giremediği, manevra yapmakta zorlandığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle hizmete alındıktan bir yıl sonra görevden geri çekilmiş, o tarihten itibaren üzerlerindeki motorları yedek parçaları sökülerek diğer araçlarda kullanılmıştır. Yaklaşık 10 yıldır bu vaziyette çürümeye terk edilmiştir. Yapılan piyasa araştırmalarında, araçların üst ekipmansız çıplak fiyatları (400 hp modelleri için) 7 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Üst ekipman dahil 11 Milyon TL olduğu tahmin edilmektedir. Bu araçlar atıl durumda çürümeye terk edilmişken, teknik yeterliliği bu araçlardan çok daha düşük nitelikte olan kombine kanal açma araçları yıllardan beri milyonlarca TL ödenerek kiralanmaya devam edilmektedir. Bu araçlardan 4 tane olduğu, 2020 yılı içerisinde 30 Eylül 2020 ve 10 Kasım 2020 tarihlerinde iki kez tadilat ve bakım ihalesine çıkıldığı, ancak 2 ihalenin de iptal edilerek araçların çürümeye terk edildiği tespit edilmiştir. Süreç içerisinde 35 LS 623 plakalı aracın modernize edilip tekrar hizmete alınmasına rağmen, diğer 3 tanesi İZSU Karabağlar ağır bakım yerleşkesinde çürümeye terk edildiği gelen bilgiler arasındadır. Bunların haricinde İZSU envanterinde onlarca vidanjör olmasına rağmen, tamir ettirilip hizmete alınmadığı ifade edilmektedir. Kamu malları ile kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması yerine, ihaleyle piyasadan araçlar temin edilmekte ve İzmir'li hemşerilerimizin milyonlarca Lirası heba edilmektedir. Ayrıca atıl durumdaki tüm bu araçlar resmi plakalı olup kamunun öz malıdır. Bu konu en son yayınlanan Sayıştay raporunda da yer almıştır. Kötü yönetilen İzsu'nun kamu kaynaklarını bu denli hoyratça kullanması kabul edilebilir değildir. Sadece 2023 yılı içerisinde kanal kombine araçlarıyla rehabilitasyon hizmetine, 2023 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 45 milyon TL ödenmiştir. Bu parayla onlarca araç alınabilirdi.''

FATURA İŞÇİYE KESİLİYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, açıklamasını şu şekilde sürdürdü, ''Ayrıca hizmet alımı yöntemiyle yapılan araç kiralamalarında aynı zamanda taşeron işçi alımı da gerçekleştirilmektedir. Yapılan pazarlık usulü işler vasıtasıyla kamu kaynakları bonkörce dağıtılıp, araç ve iş makinası tamir-bakım işleri İZSU'nun kendi atölyelerinde yapılmak yerine ihale yöntemiyle yaptırılmakta, böylece İZSU bünyesinde personel fazlalığı var algısı oluşturularak fatura işçiye kesilmekte, böylece işten çıkarmalara zemin hazırlanmaktadır. İZBB Başkanı Cemil Tugay'a soruyoruz; Bu kötü yönetim anlayışına ne zaman dur diyeceksiniz?

İşçi kıyımına ne zaman son vereceksiniz? Çiğli AAT işletmesini özelleştirdiniz peki ihale bitiminde işletme ihalesi herhangi bir itiraz veya şikayetten dolayı iptal edilirse (ki genellikle böyle oluyor) hizmet aksamasın diye işletmeyi pazarlık usulü fahiş fiyatlara mı vereceksiniz? Çünkü 3 yıl sonra o tesisi işletecek kalifiye personeliniz kalmayacak. Bu yönetim anlayışınızla züccaciye dükkanına girmiş fil misali dokunduğunuz her şeyi yıkıp yerle bir ediyorsunuz. Kötü yönetim sebebiyle günden güne kurumsal hafıza yok ediyor, bu çarkın dişlileri arasında emekçileri ezmeye devam ediyorsunuz. Durun artık yeter.''