AK Parti İl Başkanlığı ’engelsiz iftar programı’ düzenlendi

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program sanatçı Yücel Arzen ve Tuana Şahin'in söylediği Türkiye Yüzyıl şarkısı ile devam etti. Engellilerin söylediği ilahilerin ardından program protokol konuşmaları ile devam etti. Ezanın okunması ile birlikte iftarlarını açan engelliler ve aileleri düzenlenen programdan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdiler.

'SESSİZ DEVRİM GERÇEKLEŞTİ'

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, "Engelliler için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı projeler ve çalışmalar ortada, sessiz devrim gerçekleşti. 2005 yılında özel yasamıza kavuştuk, daha sonra 2007 yılında Birleşmiş Milletler engelli hakları sözleşmeleri yapıldı. Tüm şehirlerimizi yeniden inşa ediyoruz. Engelli kardeşlerimizin sorunlarını ortadan kaldıracak projeler gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın talimatlarıyla Ampute sporcularımız sorunlarının ve önündeki engellerin giderilmesi konusunda ciddi adımlar attılar" ifadelerini kullandı.