AK Parti İl Başkanlığı ücretsiz gidiş-dönüş imkanı

Türkiye 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru ilerlerken AK Parti Ankara İl Başkanlığı da bütün hazırlıklarını tamamladı. 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeleri bir an olsun yalnız bırakmayan Ankara İl Başkanlığı, Ankara'da yaşamasına rağmen başka şehirlerde ikamet eden vatandaşların oy kullanmasına katkı sağlamak amacıyla ücretsiz gidiş – dönüş imkânı sağlayacağını duyurdu.

Ankaralılara 28 Mayıs'ta sandıkta oy kullanmaya davet eden AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "14 Mayıs'ta yapılan seçimlerinde yüzde 85 gibi rekor oy kullanma oranı yakaladık. Elhamdülillah oy kullanan vatandaşlarımız milli iradeden yana olup meclis çoğunluğunu AK Parti'ye verdi. Ancak şimdi sırada daha kritik bir seçim var. 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan önemli bir seçimdir. Bu seçimde de her bir vatandaşımızı sandığa davet ediyoruz ve oyunu kullanmaya davet ediyoruz." dedi.

OY KULLANMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZA ÜCRETSİZ GİDİŞ – DÖNÜŞ İMKANI SAĞLAYACAĞIZ

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı'nı belirleyecek olan seçim Türkiye'nin kaderini de belirleyecek diyen Özcan, "Bu seçim Türkiye Yüzyılı için büyük önem arz ediyor. 14 Mayıs seçimlerinde demokratik bir atmosferde gerçekleşen oylama sürecine yaptıkları açıklamalarla gölge düşürmeye çalışanlar olsa da bütün vatandaşlarımız 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeniden sandıklara gitmelidir. Oy namustur. Bu yüzden başkentimizde yaşamasına rağmen resmi ikameti başka şehirde olan özellikle depremzede vatandaşlarımız, ikamet ettikleri İlçe Başkanlıklarımıza başvurdukları takdirde ücretsiz gidiş- dönüş imkânı sağlıyoruz." diye konuştu.

"BİZ ŞERDE DEĞİL HAYIRDA YARIŞIYORUZ"

14 Mayıs seçimlerinde özellikle depremden etkilenen bölgelerde istediği oyu alamayan muhalefetin, depremzedelere kin kustuğunu hatırlatan Özcan, "Biz muhalefet gibi depremzedelerimize yaptığımız yardımları hiçbir zaman dilimize dolamadık. Depremin ilk anında bölgelerde organize olup gerekli çalışmaları yaptık. Evsiz kalan vatandaşlarımız için 'Evim Evindir' kampanyası başlatarak 58 bin depremzedemize sıcak yuvalar bulduk. Daha sonra 'Kardeş Aile Projesi'ni hayata geçirdik. Depremin üzerinden geçen 3 buçuk aylık süre zarfı içerisinde depremden etkilenen hiçbir vatandaşımızın yardım talebini geri çevirmedik. Hala depremzedelerimiz için yaptıklarımızın üzerine ne koyarız, nasıl katkı sağlayabiliriz diye düşünüyoruz. Şerde değil hayırda yarışıyoruz. Bize oy vermeyen depremzedelerimize de kucak açıyoruz. Biz hakkımızı haram değil sonuna kadar helal ediyoruz" şeklinde konuştu.