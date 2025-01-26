AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı

Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen kongre İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı izletildi. Kongrede konuşan Genel Merkez MKYK Üyesi ve Bölge Koordinatörü Hülya Özdağ Özen, AK Partiyi değir Partilerden ayıran özelliği her geçen gün kendini yenilemesi, geçmişin tecrübesi ile geleceği buluşturduğunu söyledi.

AK Parti kurulduğu günden bu yana, kadınların siyasal hayattaki yerini artırma hedefiyle yola çıktığını aktaran Koordinatör Özdağ Özen şunları kaydetti: "Kadın Kolları Teşkilatı bu misyonun en önemli parçalarından biridir. Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın " kadınlara siyasetin nesnesi değil öznesidir" sözüyle Kadınları görmezden gelen hiçbir hareketin başarı şansı olmadığına inandığını vurgulamıştır. Kadınların siyasete daha fazla katılımını sağlamak, onların sesini daha güçlü duyurmak, sadece partimiz için değil ayni zamanda ülkemizin geleceği içinde büyük bir öneme sahiptir.23 yıldır bu doğrultuda ilerleyen bu kadınların en önemli unsuru AK Parti Kadın Kolları 5,5 milyonu aşan üyesi ile dünya üzerinde ve ülkemizdeki en büyük teşkilatlanmaya sahiptir."

Kadın Kolları Başkanı Şeyma Arslan İse, AK Parti Kadın Kolları ailesinin birer ferdi olarak, aynı ideallere hizmet etmek üzere toplandıklarını söyledi.

Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye yüzyılı vizyonuyla yürüdüğümüz bu kutlu yolda. kadınlarımızın emeği gücü her zaman ön safta yer aldığını belirten Arslan,"bizler siyasette kadınların gücünü ve etkisini en üst seviyeye çıkaran, kadınlara siyasette fırsat eşitliğini sağlayan bir hareketin neferleriyiz.Muşlu kadınlarımız tarih boyunca fedakarlıklarıyla, mücadele azmiyle ve ailelerine olan bağlılıklarıyla bu şehrin geleceğine yön vermiştir.Bu günde ayni ruh ve inançla çalışarak hem Muş'umuza hemde ülkemize değer katmaya devam ediyoruz" diye konuştu. Arslan, bizler AK Parti Kadın Kolları olarak sade ve bir siyasi teşkilat değil, ayni zamanda dertlerin çözüm bulduğu, gönüllerin bir araya getirdiği. dayanışmanın güçlendiği büyük bir aile olmanın sorumluluğunu taşıyoruz" dedi. Konuşmaların ardından Şeyma Arslan'ın yeniden AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı olarak seçildiği kongreye, ilçe ve belde belediye başkanları ve partililer katıldı.