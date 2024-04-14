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Giriş Tarihi: 14.4.2024 23:12 Son Güncelleme: 15.4.2024 02:53

AK Parti İlçe Başkanı ayağından vuruldu

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde çıkan kavgada, AK Parti İlçe Başkanı Adem Irmak, tüfekle yaralandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
AK Parti İlçe Başkanı ayağından vuruldu

İddiaya göre, Irmak ile 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar adayı ve akrabası olduğu öğrenilen Ş.İ. arasında ilçedeki bir kıraathanede oy verme tartışması nedeniyle kavga çıktı. Kavga sırasında Ş.İ, tüfekle ateş ederek Irmak'ı ayağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Irmak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayda kullandığı tüfekle gözaltına alınan şüpheli Ş.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AK Parti İlçe Başkanı ayağından vuruldu
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