AK Parti İstanbul’dan Türkiye Yüzyılı toplantısı! 2 bin 830 kişilik heyetle birlikte Türkiye Yüzyılı anlatılacak

İstanbul'da gerçekleştirilen buluşmalara dair bilgi veren Büyükgümüş, "Yürüttüğümüz ekonomi programımız olmak üzere terörsüz Türkiye'ye dair yürüttüğümüz çalışmalar, aile yılı kapsamında yaptığımız faaliyetler, kentsel dönüşüme, dirençli kentlere nasıl baktığımıza dair çalışmalarımız, Maarif modeliyle neyi kastettiğimize dair geniş çaplı programlarla vatandaşlarımıza ulaştık" ifadelerini kullandı. Büyükgümüş, "Cumhurbaşkanımızın ve partimizin en önemli gündem maddesi enflasyonun düşmesi, kalıcı refah artışının bir an önce sağlanmasıdır. Bakanlarımız, bununla ilgili meclis ayağında çalışma yürütenler ve genel merkezimizde, teşkilatlarımız itibariyle bizler bu konudaki talep, öneri, eleştiri tüm bunları derleyerek bu konudaki yürütmemiz gereken atmamız gereken adımları yerinde teşrif ederek bu yaz dönemini çok verimli bir şekilde değerlendirdiğimizi ifade etmek isterim" dedi.

'283 AKTÖRÜMÜZLE İSTANBULLULARLA BULUŞACAĞIZ'

Büyükgümüş, "Perşembe günü İstanbul'un tüm mahallelerinde, tüm ilçelerinde 283 aktörümüzle İstanbul'umuzu dinleyeceğiz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi çok büyük bir coşkuyla, heyecanla ve son kongremizle birlikte yeni kadrolarımızla Türkiye'nin dört bir tarafında sahada olduk. Ve inşallah yarın da bu önemli programı İstanbul'da icra edeceğiz. Bu buluşmalarımızda çok samimi milletimizin fikirlerini, önerilerini, eleştirilerini tüm politika başlıklarında yaptığımız çalışmalara dair bizzat milletimizin kendisinden bu manada emri, talimatı, istikameti alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

'2 BİN 830 KİŞİLİK BİR HEYETLE FAALİYET YÜRÜTECEĞİZ'

İl Başkanı Abdullah Özdemir ise "Mahalle teşkilatlarımızın yapısını hamdolsun tamamladık, güçlendirdik. Her geçen gün de bu dinamik yapıyı daha da iyi noktalara getirme gayreti içerisindeyiz. İstanbul'umuzun 961 mahallesinde işimizin başındayız. Bakanlarımızın, genel başkan yardımcılarımızın, milletvekillerimizin ve üyelerimizin öncülüğünde 283 grup oluşturuldu ve 283 grup 10'ar kişiden 2 bin 830 kişilik bir heyetle birlikte bin 700 program 961 mahallemizde faaliyetler yürüteceğiz." şeklinde konuştu. 33 BİN YENİ ÜYE Türkiye genelinde 1 milyon yeni üyenin Genel Merkez tarafından hedef alındığını belirten Özdemir, "İstanbul'da 155 bin üye yapılması için çalışma başlattık. Şu ana kadar 33 bin yeni üye katılımımız oldu. Bundan sonraki süreçte her gün bin üye olacak şekilde yıl sonunda 155 bin veya daha fazlasını İstanbul'da AK Parti ailemize kazandırmaya gayret edeceğiz" dedi.

'130 BİN TEŞKİLAT MENSUBUMUZLA SEÇMENLERLE BİR ARAYA GELECEĞİZ'

Sandık kurulu çalışmasını da başlattıklarını belirten Özdemir, "Seçim öncesi sandıkta oy kullanacak olan seçmenle bir süreç yürütecek olan bugünden başlayacak. Bu sandıklara ait olan seçmenlerle birebir görüşülecek bir çalışmayı da başlattık. Bu kapsamda da her bir sandık kurulunda 4 teşkilat mensubumuz da olacak. 33 bin 273 sandığımız var toplamda. Yani 130 binden fazla teşkilat mensubuyla sandıklarda oy kullanan vatandaşlarımızla tek tek bir araya geleceğiz" diye konuştu.