AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı Selçuk’tan TOKİ müjdesini verdi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Selçuk programı kapsamında, sabah muhtarlarla buluştu. AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı'nın da eşlik ettiği programda, Muhtarlar, mahalleleri ile ilgili talep ve önerilerini iletirken Başkan Saygılı tek tek not aldı. Muhtarların sahadaki en güçlü yol arkadaşları olduğunu belirten Saygılı: "Muhtarlarımız, her biri mahallemizin nabzını tutan, vatandaşımızın derdine ilk dokunan isimlerdir. Bugün bizlerle paylaşılan her talep, her öneri bizim için bir talimat niteliğindedir. Selçuk'un geleceğini, muhtarlarımızla omuz omuza vererek daha da güçlü şekilde inşa etmeye devam edeceğiz. Çünkü biz, milletiyle birlikte yürüyen bir hareketiz. İşte tam da bu anlayışla Selçuk merkez mahallelerimizin tamamını doğalgaz ile buluşturduk. 7 tane okul yaptık, 6 tane okulu yıkıp yenisini inşa ettik. Köylerdeki tüm okullar yenilendi. Depreme dayanıksız hiçbir okul kalmadı. Son bir okulumuzda güçlendirme çalışması yapılıyor. Kamu binalarımızın hepsi denetlendi, depreme dayanaksız binamız yok. Selçuk'taki Hükümet Konağımızı da yenileyerek tüm devlet kurumlarını tek çatı altında, modern bir binada topladık. 2 tane kapalı spor salonu merkezde bitti, kısa süre sonra halkımızın hizmetine açılacak." dedi.

İZBAN'I SELÇUK'A UZATTIK

Konuşmasında İZBAN hattını Selçuk'a kadar uzattıklarını hatırlatan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı: "Böylece ilçe sakinlerimizin İzmir'e kolay ulaşım sağlamasına olanak tanıdık. Ve sayamadığımız hizmetler… Eğitimden sağlığa, kültürden ulaşıma kadar her alanda Selçuk için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hizmet siyasetiyle büyüyen, kalkınan ve geleceğe emin adımlarla yürüyen bir Selçuk inşa ediyoruz. Bizim siyasetimiz, laf değil, eser siyasetidir.'' ifadelerini kullandı.

TOKİ'DEN MÜJDELİ HABER, OCAK AYINDA ANAHTAR TESLİMLERİ BAŞLIYOR

TOKİ konutlarını ziyaret ederek önemli bir müjdeyi de Selçuklularla paylaşan Başkan Saygılı, şu ifadeleri kullandı: "Biz AK Parti olarak her zaman eser ve hizmet diyoruz. Bunu da birileri gibi sadece sözde değil, sahada, gerçek yatırımlarla söylüyoruz. Tüm engelleme girişimlerine rağmen 1385 konutluk TOKİ 2. Etap projesini tamamladık. Bugün bunu hemşehrilerimize buradan duyurmanın büyük memnuniyetini yaşıyorum. Ocak ayı itibarıyla hak sahiplerimize anahtar teslimi başlıyor. Hemşehrilerimiz modern, güvenli ve konforlu yeni yuvalarına kavuşmuş olacaklar. Bu proje sadece konut üretimiyle sınırlı değil; 200 bin metrekarelik toplam oturum alanının tam 60 bin metrekarelik kısmı yeşil alan olarak planlandı. Yani sadece bu proje ile Selçuk'a kazandırdığımız yeşil alan, ilçede son dönemde üretilen toplam yeşil alanın tam 3 katı. Bizim anlayışımız; beton değil nefes alan şehirler, insanımıza değer katan yaşam alanları inşa etmektir. Bu büyük yatırımın Selçuk'a hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Biz çalışmaya, Selçuk'u daha ileriye taşımaya devam edeceğiz." Dedi.

2026 YILININ ORTALARINDA HASTANEDEKİ ÇALIŞMALAR BİTMİŞ OLACAK

İnşaatında sona gelinen Selçuk Devlet Hastanesini ziyaret ederek son çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Saygılı, şu değerlendirmelerde bulundu: "13 bin metrekare alan üzerine kurulan, 81 yatak kapasiteli yeni Selçuk Devlet Hastanemizin yüzde 90'ı tamamlandı. İnşallah 2026 yılının ortalarında tüm çalışmaları bitmiş olacak. Bu hastane sadece bugünümüzü değil, 100 bin kişilik nüfusun sağlık ihtiyacını karşılayacak şekilde planlandı. Modern donanımı, güçlü altyapısı ve ileri teknolojiye sahip birimlerimizle Selçuk'a uzun yıllar hizmet verecek çağdaş ve konforlu bir sağlık merkezi kazandırıyoruz." dedi.