AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı’dan Selçuk Belediye Başkanına: Efes’te manipülasyon değil devlet hukuku işliyor!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Efes Alt Kapı Otoparkı ile ilgili şu açıklamaları yaptı, ''Selçuk Belediye Başkanı'nın Efes Alt Kapı Otoparkı üzerinden yaptığı kamuoyu yönlendirmeleri üzerine, gerçeğin tüm boyutlarıyla açıklanması zorunlu hale gelmiştir. Öncelikle belirtmek isteriz ki; Efes Alt Kapı Otoparkı'nın bulunduğu 7751 numaralı taşınmaz devlet mülkiyetindedir. Selçuk Belediyesi'nin kullanımına ilişkin yapılan tüm protokoller ve süre uzatımları sona ermiştir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği tahliye yasal bir zorunluluk olup, Kaymakamlık Oluru ile yetkilendirilen komisyon tarafından 17 Kasım 2025 tarihinde devir teslim süreci başlatılmıştır. Kimse kimsenin evinden çıkarılmamıştır. Devlet kendi mülküne sahip çıkmıştır. 50 yıldır devam eden işletme süreci şeffaftır. Arşiv kayıtları göstermektedir ki; Alan 1970'lerden beri otopark olarak kullanılmaktadır. 2008, 2011, 2017, 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında protokoller yenilenmiştir. Pandemi döneminde dahi talepler geri çevrilmemiştir. Son verilen uzatma sadece 1 aylıktır. Süre bitince Bakanlığımız iştiraki TURAŞ ile yeni sözleşme yapılmıştır. Dolayısıyla "gelirlerimiz elimizden alındı" söylemi gerçek dışı ve siyasi manipülasyondur."

VATANDAŞI CEZALANDIRIYORLAR!

''Efes Alt Kapı Otoparkı'nda devir teslim işlemleri sırasında yapılan tespitler, Selçuk Belediyesi'nin açıkça görevi kötüye kullandığını ortaya koymuştur.'' diyerek açıklamasına devam eden Başkan Saygılı, ''Belediye ekipleri; alandaki aydınlatma direklerini, kamera ve plaka tanıma sistemini, bariyerleri sökmüş ve ayrıca 15 adet çöp konteynerini kaldırmıştır. Otoparkta faaliyet gösteren yaklaşık 60 Selçuklu esnaf var ve çevre temizlik vergilerini eksiksiz ödemektedir. Bu vergileri tahsil eden Selçuk Belediyesi ise, çöp toplamayı bırakarak kanuni görevini yerine getirmemektedir. Şirince'de derneğin işlettiği otoparkta yada diğer otoparklarda çöp toplayan belediye, devletin mülkü olan Efes'te bilinçli bir şekilde hizmeti durdurmuştur. Dahası, ana yol üzerindeki çöp kutularını dahi sökerek halk sağlığını hiçe sayan bir tutum sergilenmektedir. İzmir'in merkezinde çöplerin birikmesiyle ortaya çıkan tablo, şimdi Efes Alt Kapı Otoparkı'nda da aynı şekilde karşımıza çıkarılmak istenmektedir. Bu yaklaşım açıkça: Vatandaşı cezalandırmaktır, kamu hizmetini engellemektir, devlet malına zarar vermektir. ''dedi

SELÇUK BELEDİYESİ 6 AYDIR BAKANLIĞA BORCUNU ÖDEMİYOR!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, açıklamasını şu şekilde sonlandırdı, ''Bir gerçek daha: Selçuk Belediyesi'nin otopark işlettiğinden dolayı Bakanlığa ödemesi gereken yaklaşık 30 milyon TL borcu bulunmaktadır. Yani; Hem devlete borcunu ödemiyor, hem de yükümlülüklerini yerine getirmeyip mağduriyet oyunu oynuyor. Vatandaşın vergisini toplayıp sorumluluklarını yerine getirmeyen bir anlayışın, kamuoyuna "mağduruz" diye açıklama yapması tam bir siyasal tiyatrodur. Sonuç; Selçuk'un hiçbir değeri kaybolmamıştır. Aksine; Efes artık daha emin ellerdedir. Üç–beş siyasi söylem, gerçekleri gölgeleyemez. Devlet hukuku işlemeye devam edecektir.''diye konuştu.