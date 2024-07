AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı’dan öğrencilere burs müjdesi

Öğrencileri mesleki eğitime yönlendirmek için çalışan AK Parti Milletvekili Cıngı, gerçekleştirilen Çalıştayın sonucunda Kayseri Sanayi Odası'ndan öğrencilere burs imkanı sağladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla burs müjdesini duyuran Cıngı, LGS'de ilk üç tercihi içinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini tercih edip Mobilya, Metal Ve Makine bölümünü seçecek 50 öğrenciye LGS puan sıralamasına göre, öğrenimleri boyunca her ay 1000 lira burs verileceğini duyurdu. Cıngı, LGS'de ilk üç tercihi içinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni tercih eden, LGS'de en yüksek puanı alan ilk 3 öğrenciye ise öğrenimleri boyunca her ay 2000 lira burs sunulacağını belirtti.

KAYSO'YA TEŞEKKÜR

AK Parti Milletvekili Cıngı, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Liselere Geçiş İmtihanı neticesinde mesleki eğitimi tercih eden yavrularımız hem bir meslek sahibi olup geleceklerini kurtaracaklar hem de her ay Sanayi Odamız'dan her ay hatırı sayılır bir burs alacaklar. Bu emsalsiz imkânı sunan KAYSO Başkanımız Mehmet Büyüksimitci ve KAYSO Yönetim Kurulu Üyelerimize ve değerli sanayicilerimize öğrencilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Şehrimiz sanayisine yaptıkları bu katkı her türlü takdirin üzerindedir" ifadelerini kullandı.