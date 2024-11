AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan: 22 yıldır Türkiye sevdasıyla çalışıyoruz

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, partinin kuruluşunun 22. yıl dönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu. 3 Kasım 2001'de başlayan kutlu yürüyüşün, Türkiye için çok daha aydınlık yarınların teminatı olduğunu vurgulayan Kaplan, "AK Parti, sadece bir siyasi hareket değil; milletimizin ortak hayali, geleceğe uzanan bir yolculuktur," dedi.

Kaplan, AK Parti'nin kuruluş ilkelerinden bir an olsun taviz vermeden, "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir" anlayışıyla çalıştıklarını belirterek, "Zorluklara rağmen, halkımızın desteğiyle, birlik ve beraberlikle her engeli aştık," ifadelerini kullandı. Geriye dönüp baktıklarında, milletimize verdikleri her sözü tutmanın huzurunu yaşadıklarını dile getiren Kaplan, Türkiye sevdasıyla daha güzel yarınlara emin adımlarla ilerleyeceklerinin altını çizdi. Kaplan, bu uzun soluklu mücadelede AK Parti'ye inanan ve destek veren tüm vatandaşlara da teşekkür ederek, "Bize inanan, yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler" dedi.