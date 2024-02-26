AK Parti Milletvekili Ali Özkaya: 31 Mart seçimleri için sahada

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Türkiye'nin önemli bir dönemecinde olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz büyük bir dönüşüm yaşıyor. Şu anda çok önemli bir eşikteyiz. Türkiye savunma sanayindeki atılımları, AK Parti'nin istikrarlı hükümetleri sayesinde gerçekleştiriyor. İnşallah bu aşamaların ardından savunmada, ekonomide ve birçok alanda tam bağımsız, kendi kendine yeten bir ülke olacağız. Bunu Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve milletimizin ona olan güvenine borçluyuz" şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR HAYATA GEÇİRİLİYOR

31 Mart seçimlerinde hayal vaatlerle vatandaşın aldatılmaya çalışıldığına dikkat çeken Milletvekili Özkaya, muhalefet adaylarının Afyonkarahisar ve ilçelerini tanımadığını belirterek, "Halk ile seçimden seçime bir araya gelen, çok bağırınca halkın yanında olduğunu düşünenleri 31 Mart'ta büyük bir hüsran bekliyor. Milletimiz, her zaman yanında olan, onların refah ve yaşam kalitesini yükselten gerçek belediyecilik anlayışından ve AK Parti'den büyük bir memnuniyet duyuyor. Hükümetlerimiz ve belediyelerimiz, halkımızın hayatını kolaylaştırmak için önemli çalışmaları hayata geçiriyor. İnşallah bu yolda çalışmalarına devam edecek" dedi.

HEPSİNİN ÜSTESİNDEN BİRLİKTE GELECEĞİZ

Her alandaki dev atılımların yanı sıra bazı sorunların yaşandığını belirten Özkaya, tüm sıkıntıların çözüm adresinin yine AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu ifade etti. Özkaya, "Elbette sorunlarımız var. Ekonomik, sosyal sıkıntılarımız var. Emeklilerimiz dar gelirlerimizin bir kısmı zorluklarla karşı karşıya. Bunlarla ilgili de Sn. Cumhurbaşkanımız çözüm noktasında yapılacak çalışmalar için talimatı ilgili bakanlıklara verdi. İnşallah milletimiz ile birlikte hepsinin üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

AFYON'DAKİ 60 BELEDİYEYİ ALACAĞIZ

Afyonkarahisar'ın önümüzdeki 5 yılda AK Parti Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın yeni döneme merhaba diyeceğini ifade eden Özkaya, "AK Parti olarak Afyonkarahisar'daki 60 belediyeyi alarak milletimize merkezi hükümet ile yerel yönetimin uyumu sayesinde muazzam hizmet ve eserleri sunmak istiyoruz. Afyonkarahisar'da da Başkanımızın çok önemli şehrimizin trafik, ekonomik, kentsel dönüşüm ve sosyal anlamda sorunlarını ortadan kaldıracak projeleri var. İnşallah Afyon yine Cumhurbaşkanımız liderliğinde AK Parti'den yana tarihi bir tavır ortaya koyacak. Ben buna inanıyorum" şeklinde konuştu.