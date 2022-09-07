Haberler Yaşam Haberleri AK Parti Milletvekili Yılmaz yangın bölgesinde, “Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber durumda”
Giriş Tarihi: 7.9.2022 14:06 Son Güncelleme: 7.9.2022 14:20

AK Parti Milletvekili Yılmaz yangın bölgesinde, “Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber durumda”

TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin’in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu.

BEKİR COŞKUN
AK Parti Milletvekili Yılmaz yangın bölgesinde, “Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber durumda”

Sabah saatlerinde Gülnar ilçesi Büyükeceli mahallesi Karadere mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, yerleşim yerlerini de tehdit etti. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz da, yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

"DEVLETİMİZ BÜTÜN İMKANLARIYLA YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN SEFERBER"

Yangının söndürülmesi için ekiplerin canla başla görev yaptığını belirten Milletvekili Yılmaz, "Üzücü bir haberle uyandık güne maalesef. Memleketimiz yanıyor. Gülnar ilçemiz Büyükeceli Karadere mevkiinde yangın çıktığını öğrendik. Havadan ve karadan ekiplerimiz dört bir koldan yangına müdahale ediyor. Fakat yangın kısa sürede çok fazla yayıldığı için buradaki yerleşim yerleri hemşehrilerimizin can güvenliği için boşaltıldı. AK Parti teşkilatımız olarak buradayız. Yakından takip ediyoruz, takip etmeye devam edeceğiz. Devletimiz bütün imkanlarıyla, bütün ekipleriyle seferber durumda, biz de takipçisiyiz. İnşallah en kısa sürede yangın kontrol altına alınacak. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

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AK Parti Milletvekili Yılmaz yangın bölgesinde, “Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber durumda”
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