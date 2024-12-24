AK Parti Muğla İl Başkanı Laçin mazbatasını aldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 21 Aralık'ta düzenlenen AK Parti Muğla 8. İl Kongresi'nde delegelerin oylarıyla AK Parti Muğla İl Başkanı seçilen Haluk Laçin, Menteşe Seçim Kurulunda mazbatasını aldı.

AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, "Mazbatamızı aldık. Muğlamıza, Ülkemize ve Partimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Birbirinden kıymetli değerli yönetim kurulu üyelerimize de hayırlı olsun diliyor ve tebrik ediyorum. Geçmiş dönemde görev yapan tüm arkadaşlara da teşekkür ederim. 2001 yılından beri partimiz kurulduğundan beri bir bayrak yarışı içerisindeyiz. 8.Kongrede de bu görev şahsıma ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza verildi Cumhurbaşkanımız tarafından. Yaptığımız kongrede de seçilmiş bulunmaktayız" dedi.