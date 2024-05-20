AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Çebi’den CHP’li Ortahisar Belediye Başkanına sert tepki

Trabzon'da AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'ya sert dille tepki gösterdi. Çebi, CHP'li Belediye başkanı Kaya, göreve geldiğinde parti ayrımı yapmaksızın parti rozetini çıkaracağını söylemişti. Kaya, Ortahisar Belediyesi'nde kendi siyasi düşünceleri dışındakilere baskı ve yıldırma politikası gütmesi "Memur ve işçi ile uğraşmak kin ve nefretin ifadesidir. Sendikalarını değişmeleri için İşçilere baskı ve mobing uyguluyorlar, en ağır göreve sürüyorlar. CHP zihniyeti bu hiç değişmiyor"

BELEDİYE SİYASET YERİ DEĞİLDİR, EN AĞIR GÖREVE SÜRDÜLER

CHP'li Ortahisar Belediye yönetiminin memur ve işçileri düşüncelerine göre kategorize ettiğini söyleyen İlçe Başkanı Çebi, "Belediye çalışanlarına karşı sürekli baskı uyguluyorlar. Sendikal baskı yaparak sendika değiştirirlerse görevlerinde kalabileceklerini söylüyorlar. Birçok arkadaşımızın görev yerleri değiştirildi, ihtiyaç olmadığı halde başka birimlere gönderildi. Mahalle başkanlarımız olan işçilerin onurları kırılarak siyasi davranılarak en ağır görevlere sürüldüler" ifadelerine yer verdi.

İNSAN AVINA ÇIKMIŞLAR

Çebi, belediyelerde çalışanların düşüncelerine göre değerlendirilemeyeceğini belirterek, "Ben de belediye başkan yardımcılığı görevinde bulundum. Asla düşüncesinden dolayı kimseye baskı yapmadık. Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç döneminde de Belediye başkanımız asla hiçbir çalışanına baskı yapmadı. CHP'li belediye başkanı ve yönetiminin yaptığı kin ve nefretin ifadesidir. Hepimiz bir şehrin insanıyız. Her yönetim elbette kendi kadrosunu kuracak. Ancak bu kadar baskı kimseye fayda sağlamaz" dedi.