AK Parti Sözcüsü Çelik Adana’da: On binlerce genç, Cumhurbaşkanımızla buluşacak

'28 ÜLKEDEN GENÇ TEMSİLCİLER GELECEK'



İlk defa oy kullanan gençlerin ve yurt dışından gelecek birçok gencin Adana'da olacağını kaydeden Çelik, "28 ülkeden genç temsilciler gelecek. 12 ülkeden ise siyasi partilerin gençlik kolları başkanları burada olacak. Sanatçılarımız konser verecek. Bu etkinlik bir gençlik şöleni olmasıyla beraber büyük bir Türkiye buluşması olarak planlandı. AK Parti kurulduğu günden bu yana Cumhurbaşkanımızla birlikte güçlü gençlik politikaları yürütmüştür. Gençlerin hizmetine sunulan büyük devrimlere imza atmış bir siyasi hareket olarak onlarla buluşmayı her zaman çok önemsiyoruz. Bu etkinliği bütün dünyanın izlemesi için gerekli hazırlıklar yapıldı. Yarın bütün kardeşlerimizi, genç arkadaşlarımızı, Türkiye'nin en büyük gençlik şöleninde Cumhurbaşkanımızla buluşmaya davet ediyoruz" dedi.