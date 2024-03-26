AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Genç kentsel tarım projelerini açıkladı

Başkan Genç, "Öncelikli olarak Tarım Envanteri ve Verimlilik Analizi Çalışması Projesi'nin hayata geçirerek Trabzon'un tarım envanterini ortaya çıkarıp, toprak ve su kaynaklarını belirleyeceğiz. Trabzon ili tarım envanterinin çıkarılması, toprak ve su kaynağının belirlenmesi, verimlilik analizinin yapılması ve ihtiyaçların bu çalışma ile belirlenecek. Çalışma sonunda ihtiyaçların daha sağlıklı belirlenmesi ve daha doğru şekilde karşılanması ile tarım üretimimizi daha nitelikli hale getireceğiz." dedi.

MODEL KIRSAL MAHALLE PROJESİ

Trabzon'da coğrafi şartların uygun olduğu ilçelerde Model Kırsal Mahalle Projesi'ni hayata geçireceğini dile getiren Başkan Genç, "İlçelerimizde bazı kırsal mahallelerimizi Model Kırsal Mahalle olarak belirleyeceğiz. Bu kırsal mahallelerimizde Tarım ve Orman Bakanlığı ile müşterek olarak hayvancılık ve tarımsal ürünler destek programları düzenleyeceğiz. İhtiyaç duyulan altyapı, ıslah, erozyon kontrol ve üstyapı tesislerini ilgili kurumlarla birlikte yaparak doğru uygulamaların eğitim programlarını birebir uygulayacağız. Bu çalışma ile kırsal mahallelerimizin tamamında uygulanacak destek programları ve tesislerin modellerini elde etmiş olacağız. Bu alanlarda çiftçinin sosyalleşmesini sağlayacak, kırsal ve kentsel alanlar arasındaki yaşam standardı farkını azaltacak örnek alanlar oluşturacağız.

Gençlerin modern tarım uygulamalarını bu örnek kırsal mahallelerimizde destekleyeceğiz. Tarım turizmine yönelik etkinliklerle cazibe alanı oluşturmayı da düşündüğümüz bu model ile kentsel alandan kırsal alana üretim odaklı göçü sağlayacağız. İlçe belediyeleriyle birlikte Kırsal Pazar Yerleri'ni yörenin karakteristiğine uygun projelendirerek her ilçede , kırsalda üretimin doğrudan nihai tüketiciye ulaştırıldığı bu pazarları ilçe belediyelerimizle birlikte hızla uygulamaya koyacağız. Doğal güzellikleri ve ekolojik değerleri ile öne çıkan şehrimizin bu özelliğini yaşatacağımız ve turizmin önemli bir unsuru haline getireceğimiz eko turizm uygulamalarını yapacağımız planlama çalışmasına göre uygun alanlarda destekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

İŞLENMEYEN TARIM ARAZİSİ KALMAYACAK, TARIM KOOPERATİFLERİ KURACAĞIZ

Başkan Adayı Genç, pazar kültürünün önemli bir yer tuttuğu Trabzon'da Arsin, Çarşıbaşı, Çaykara, Of, Sürmene, Şalpazarı ve Vakfıkebir ilçelerinde üzeri kapalı pazar yerleri ve otopark projelerini hayata geçireceğiz. Trabzon'da coğrafi yapı ve mülkiyet dokusu sonucunda önemli miktarda işlenmeyen veya verimsiz işlenen tarım arazilerinin tamamını işlemek için Tarım A.Ş. kuracağız.

Böylece kalifiye eleman istihdamı ile hasat, budama, ilaçlama, gübreleme gibi ürüne kadar olan sürecin yönetilmesini sağlayacağımız, örnek alanların kiralama yolu ile üretime katılacağı "İşlenmeyen Tarım Arazisi Kalmayacak" projemizi uygulamaya koyacağız."

ORGANİK TARIMIN DESTEKLENMESİ VE TARIM EĞİTİMİ

Başta su havzaları ve su kaynaklarının çevresi olmak üzere uygun tüm alanlarda organik tarımı destekleyeceklerine vurgu yapan Genç, "Buralardan elde edilen ürünlerin satışı için aynı alanlarda ticari üniteler oluşturacağız. Bu şekilde bir yandan su kaynaklarımızı korurken diğer yandan değerli tarımsal ürün üretimini teşvik etmiş olacağız. Belediye şirketimiz Tarım A.Ş. bünyesinde Mobil Toprak Analizi Laboratuvarı kuracağız. Doğadan uzak yetişen çocuklar ve gençlerin toprakla buluşarak sağlıklı beslenmenin önemini ve ürünlerin yetiştirme aşamalarını öğrenmesi için hayata geçireceğimiz Kent Ormanları'nda ve Trabzon Botanik Park'ta Tarım Eğitim Merkezleri oluşturacağız. Üretimi desteklemek için Tarım A.Ş. üzerinden üretim ve pazarlama işlemlerini yürüteceğiz" dedi.

KENTSEL VE ORGANİK TARIM, ÇİFTÇİ DESTEK,HAYVANCILIK

Şehir merkezlerimizde kentsel tarım alanları oluşturarak halkımızın katılımıyla üretimler yapacağız. Organik atıkları kompostlayarak toprak verimliliğini, yağmur suları yönetim ve depolanmasıyla da sulama sürekliliği ve verimini artıracağız. Kent içi tarım bahçeleri, çatı bahçesi, kentsel tarım çiftlikleri, çiftçi destek programlarını hayata geçireceğiz. Belediyemiz Tarım A.Ş. şirketi üzerinden ,çiftçilerimize hasat, budama ve ilaçlama gibi iş ve işlemler için eğitimli ara kalifiye eleman teminini sağlayacağız. Hayvansal ürünlerin yöresel kooperatifler eli ile işlenmesi, kooperatiflere kuruluş ve yönetim desteği sağlanması gibi hususları içeren Hayvancılık Destek Programını uygulayacağız. Fırıncılar Odası'yla işbirliği yaparak vatandaşların günlük tüketimi dışında glütensiz ürünler, ev dışı ticari ürünler ve diyetlere uygun atıştırmalık ürünlerin üretilmesini sağlayarak, uygun fiyattan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, bakkallar ve Sebzeciler Odası aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaştıracağız.