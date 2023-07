AK Partili Çankırı Bakü’den Seslendi: “Azerbaycan kırmızı çizgimizdir”

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, TBMM Dışişleri Komisyon Sözcüsü ve AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve beraberindeki heyet ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

SEÇİM SÜRECİNDE AZERİ DİPLOMATLAR TÜRKİYE'NİN BEKASI İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞTI

İki ülke arasındaki ilişkilerin giderek güçlendiğini açıklayan Çankırı, seçim sürecinde Azeri diplomatların Türkiye'nin bekası için canla başla çalıştığını belirtti. Yıllardır iki ülkenin kardeşliğinin ""tek millet, iki devlet" ilkesi temelinde geliştiğini söyleyen Çankırı, "Türkiye'yi, yeni bir cephe açmak yoluyla dört bir yandan kuşatma politikalarını uygulamaya çalışanlara karşı Azeri kardeşlerimizin desteğini her daim yanımızda hissettik. Gerek 6 Şubat asrın felaketinde gerekse seçim sürecinde hep yanımızdalardı. Bu yüzden ziyaretlerimizde kendilerine bu konuda teşekkürlerimizi bir kez daha iletmenin memnuniyetini yaşadık. Farklı cephelerle, birtakım kurmaca oyunlarla kimse iki ülkenin ne dostluğunu ne de kardeşliğini sınayabilir. Bizim köklenmiş bir tarihi birliğimiz ve beraberliğimiz var. Biz kederiyle de birlikte üzülen zaferiyle de birlikte coşan iki ülkeyiz" dedi.

"AZERBAYCAN KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Türkiye'nin de her daim Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayan Çankırı, dost ve kardeş ülkenin toprak bütünlüğü konusunda kırmızıçizgilere sahip olduklarını belirtti. Çankırı; "Türkiye olarak her daim Azerbaycan'ın yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Karabağ sorununda da tıpkı aynı dirayetimizi sergiledik. Çünkü Türkiye başından beri adalet ve toprak bütünlüğüne dayalı çözüm önerisiyle yola çıktı. Karabağ, 30 yıldır süren bir kriz. Eğer bir kriz uzun yıllar sürüyorsa bundan faydalanan çevreler vardır demektir. Bu sadece Azerbaycan-Ermenistan arasında olsaydı bu sorun çok uzun süre önce çözülebilirdi. Ancak Türkiye her zaman arabulucu pozisyonunu üstlenmiştir bunu da hakkıyla ve layıkıyla yapmıştır. Bugün uluslararası sorunlarda Türkiye artık çözüm için aranan ülke pozisyonu çizmektedir" diye konuştu.

HAYDAR ALİYEV'İN MEZARI İLE ŞEHİTLİĞİ ZİYARET ETTİLER

Çankırı ve beraberindeki heyet Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Azerbaycan Milli Meclisi Uluslararası İlişkiler Komisyon Başkanı Samet Seyidov ile de bir araya geldi. Bakü temasları çerçevesinde Haydar Aliyev'in mezarını, Türk ve Azerbaycan şehitliklerini de ziyaret etti.