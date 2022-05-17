AK Partili Karataş’dan, Başkan Oran’a bütçe çıkışı

AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Yeliz Karataş, 2021 belediye bütçesi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. AK Partili Karataş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Belediyemiz, Başkan Sn. Ekrem Oran yönetimindeki son 3 yılında, kurulduğu 1881 yılından bu yana görmediklerini gördü. İlk defa kredi kullandık. İlk defa Belediyemiz varlıkları satıldı. Bugüne dek toplam 12 belediye taşınmazı satıldı. Belediyemiz şirketleri Çeştur ve Alataş, kuruldukları tarihten bugüne görülmemiş sermaye artırımına gitti. Belediyemizin 57 taşınmazı, 8 işyerinin işletme hakkı bu şirketlere devir oldu. Nakit olarak aktarılan 20 milyon ve henüz değer tespitleri yapılmayanlarla birlikte bu şirketlere aktarılan Belediyemiz varlıkları değerinin 200 milyonu geçeceği kanaatindeyim."

ÇEŞTUR NASIL OLUYOR DA BORÇLANABİLİYOR?

Başkan Karataş, açıklamasının devamında "Alataş da Çeştur da kamu tüzel kişisi olmadığından, kamusal bir denetimi yok. Hala Belediyemiz elinde olsa birçok elden, dikkatten ve denetimden geçecek olan öz varlıklarımızın hala emin ellerde olduğunu söyleyebilir miyiz? Çeştur'un yaklaşık 7 milyon lira borcu var. Daha bu ödenmeden 4 milyon 500 bin lira kredi çekiyorlar. Peki Belediyemizce sürekli olarak para ve mal aktarılan bu şirket nasıl oluyor da borçlanabiliyor? İşe alımlar Belediyemize değil, Çeştur'a yapıldığından; genç kardeşlerimizin Belediyemiz çatısı altında çalışma şansı da kalmıyor. Biz de herkes gibi Çeştur çalışanlarının maaşlarını geç aldıklarını, fazla mesai gibi ek ücretlerini alamadıklarını, bu hususlara itiraz edecek olsalar mobbinge uğradıklarını, sürekli olarak işten çıkartılma endişesi yaşadıklarını duyuyoruz. Sadece 2021 yılında Çeştur'da 227 kişi işe alınıp, 176 kişi işten çıkartılmış. Bu kardeşlerimiz Çeştur değil de Belediyemiz çalışanı olsalar bu kadar hızlı bir döngü olur muydu? Asıl amaç seçim öncesi iş sözü verilen herkesi, bir süreliğine de olsa işe almak mı?" dedi.

BÜTÇENİN YÜZDE 30'U DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE!

Çeşme'de yola çıkmanın safariden farkı olmadığını ifade eden Karataş; "Burada yaşayan bizleri mağdur etmekle kalmayıp, ilçemizin turizmdeki itibarını da zedelemesine rağmen 2021 yılında yol yapım, bakım ve onarımına sadece 13 milyon 864 bin lira harcanmış. Hal ve vaziyet ortada, safariye devam. Buna karşın 2021'de dernek ve özel teşebbüslere 9 milyon 280 bin lira aktarmışız. Peki bu dernek ve özel teşebbüsler kim? Onlara bütçemizin yüzde 6'sını aktarırken, muhtaç asker ailelerine verdiğimiz destek neden sadece 2 bin 675 lira? 4 milyon 130 bin liramızı temsil ve tanıtıma, 300 bin liramızı giyim kuşama, 48 milyon liramızı danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerine harcamışız. Başkan Oran'a sormak lazım; hangi konularda danışmanlık aldık da bütçemizin, sadece yüzde 8'ini yollara harcarken, yüzde 30'unu buna ayırdık? Belediyemizin 15 biriminin 11'i müdür değil de müdür vekilleri yönetiminde. Buna rağmen yazılı sınavı başarıyla geçmiş 5 personel, nasıl oluyor da sözlüde başarısız bulunuyor ve görevlerinde yükselemiyor? Madem görevde yükselemeyecek kadar başarısızlar, neden hala müdür vekili sıfatıyla çalıştırılıyorlar? Müşavirlik hizmetleri dışarıdan alınabilsin veya rahatlıkla göreve getirilip, görevden alınabilsinler diye mi? Özellikle de yaz mevsiminde sineklerden dolayı ciddi şikayetler oluşmakta. Buna karşın, 2021 bütçesinin 1 milyon 132 bin lirasını çiçeklere harcarken, haşere ilacına sadece 90 bin lira harcamışız. Yani genel bütçenin bile değil, çiçeklere harcanan bütçenin yüzde 8'ini. Elbette ki şayet gerçekten çok gerekliyse en profesyonel hizmet için en iyisinden danışmanlık alalım. Ama havaların ısınmaya başlamasıyla balkonlara çıkamaz hale gelmişsek, ayda bir araçlarımıza alt takım yaptırıyorsak Başkan Oran'ın hizmet önceliklerini gözden geçirmesi gerekir." şeklinde konuştu.