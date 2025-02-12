AK Partili Sağır’dan Başkan Duman’a ’katı atık’ tepkisi!

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın katı atık bedeli üzerinden pazarcı esnafıyla yaşadığı tartışmanın ardından AK Parti Buca ilçe Başkanı Cihangir Sağır, Görkem Duman'a yönelik sert açıklamalarda bulundu. Belediyenin personel maaşlarını ödeyemediği için ilçe sakinlerinden ve pazarcı esnafından fahiş katı atık bedelleri aldığını vurgulayan Sağır, şu ifadeleri kullandı: "Bugün maalesef Buca'mızda üzücü bir yaklaşıma şahitlik ettik. CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman bey, pazarcı esnafımızı tehdit etmiş. Geçtiğimiz günlerde ifade etmiştik, deve misaline dönmüş, işlerine bir yenisini daha eklediler. Geçtiğimiz günlerde mecliste itirafta bulunarak grup başkan vekilleri kasada para kalmadığını ifade etmişti. Personel maaşlarını ödeyemez haldesiniz. Yıllık 5 milyar TL bütçeniz olmasına rağmen personel maaşlarını ödeyemiyorsunuz, bunu da katı atık bedeli adı altında Buca hane sahiplerine Bucalı esnafa, Bucalı iş adamlarına ödetmeye çalışıyorsunuz. 134 TL su bedeli olan bir esnafa 3904 TL su faturası geliyor bunun neresinden tutmak lazım siz söyleyin.'' dedi.

PAZARCI ESNAFIMIZA DAHA İYİ KOŞULLAR SUNACAĞIZ DİYE...

''Sözde pazaryeri sosyal alan diye Buca'nın belki de en güzel lokasyonlarından birini beton yığını bir ucube yaptınız.'' diyerek tepki gösteren AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, ''Pazarcı esnafımıza daha iyi koşullar sunacağız diye ne olduğu belli olmayan bir şey ortaya çıkardınız, bu mu sizin Bucalı'ya, Buca esnafına verdiğiniz değer. Personel maaş alamıyor, bir de esnafı tehdit etmediğiniz kalmıştı. Neyse ki denetim raporları geliyor şirketler için bakalım bu katı atık bedelleri nerelerde kullanılmış göreceğiz. Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarımız bir önerge vermişti, seçim zamanı sizin verdiğiniz bir vaade istinaden. Fakat CHP'li meclis üyeleriniz tarafından reddedildi. Ne söylediğiniz sözün arkasındasınız ne yaptığınız işin. Bu vatandaş size nasıl güvensin. Bucalı vatandaş size nasıl güvensin, Bucalı esnaf size nasıl güvensin. Yahu Bucalı hizmetsizlikten bıkmış durumda, çöp çukur çamurdan bıkmış durumda, 50 metre düz yol yok, siz daha neyi konuşuyorsunuz. Buca'nın marka değerini yerle bir ettiniz, üstünüze vazife olmayan her konuda konuşup kin, nefret politikası üzerinden manipülasyon yapıyor, sorumluluklarınızı yerine getirmiyorsunuz. Vatandaşlarımızın şunu bilmesini isterim ki, bizler tüm gerçekleri Bucalı hemşerilerimizle paylaşacağız, perde önü arkası demeden paylaşacağız." dedi.